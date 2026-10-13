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"Яндекс" начал выплаты водителям такси после сбоев - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" начал выплаты водителям такси после сбоев
"Яндекс" начал выплаты водителям такси после сбоев - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" начал выплаты водителям такси после сбоев
"Яндекс" начал выплаты водителям такси из приложения "Яндекс Про" после сбоев, у многих водителей вывод средств уже доступен, у остальных функционал будет... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T22:16+0300
2026-10-13T22:18+0300
бизнес
банки
рязанская область
калуга
яндекс
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" начал выплаты водителям такси из приложения "Яндекс Про" после сбоев, у многих водителей вывод средств уже доступен, у остальных функционал будет восстанавливаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в компании. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Мы почти восстановили процесс вывода денег из приложения "Яндекс Про" для водителей. Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент как привыкли, постепенно функционал будет восстанавливаться у всех водителей", - говорится в сообщении компании. Там отметили, что выполненные заказы зафиксированы в системе и по всем заказам водители получат доход в полном объеме. На данный момент "Яндекс Такси" осуществляет выплаты водителям за заказы, которые они выполнили с 10 по 12 октября, и проводит расчеты по текущим заказам. При этом могут оставаться некоторые задержки в выплатах, которые компания обещает скоро устранить. "Системного или аномального роста цен сейчас мы не видим. "Яндекс Такси" сейчас работает стабильно, спрос и цены соответствуют сезону и как обычно колеблются в зависимости от погоды, пробок и пиковых часов. Водителей на линии достаточно, чтобы все желающие могли уехать", - уточняется в сообщении.
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бизнес, банки, рязанская область, калуга, яндекс
Бизнес, Банки, Рязанская область, Калуга, Яндекс
22:16 13.10.2026 (обновлено: 22:18 13.10.2026)
 
"Яндекс" начал выплаты водителям такси после сбоев

"Яндекс" начал выплаты водителям такси из приложения "Яндекс Про" после сбоев

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" начал выплаты водителям такси из приложения "Яндекс Про" после сбоев, у многих водителей вывод средств уже доступен, у остальных функционал будет восстанавливаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в компании.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
"Мы почти восстановили процесс вывода денег из приложения "Яндекс Про" для водителей. Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент как привыкли, постепенно функционал будет восстанавливаться у всех водителей", - говорится в сообщении компании.
Там отметили, что выполненные заказы зафиксированы в системе и по всем заказам водители получат доход в полном объеме.
На данный момент "Яндекс Такси" осуществляет выплаты водителям за заказы, которые они выполнили с 10 по 12 октября, и проводит расчеты по текущим заказам. При этом могут оставаться некоторые задержки в выплатах, которые компания обещает скоро устранить.
"Системного или аномального роста цен сейчас мы не видим. "Яндекс Такси" сейчас работает стабильно, спрос и цены соответствуют сезону и как обычно колеблются в зависимости от погоды, пробок и пиковых часов. Водителей на линии достаточно, чтобы все желающие могли уехать", - уточняется в сообщении.
 
БизнесБанкиРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
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