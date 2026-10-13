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Коалиция призвала граждан эвакуироваться с объекта нефтяной компании в Сане
Коалиция призвала граждан эвакуироваться с объекта нефтяной компании в Сане - 13.10.2026, ПРАЙМ
Коалиция призвала граждан эвакуироваться с объекта нефтяной компании в Сане
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов в Йемене призвала гражданских лиц эвакуироваться с территории объекта нефтяной... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:32+0300
2026-10-13T16:32+0300
2026-10-13T16:32+0300
нефть
йемен
саудовская аравия
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ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов в Йемене призвала гражданских лиц эвакуироваться с территории объекта нефтяной компании Йемена в Сане. "Командование объединенных сил коалиции в целях обеспечения безопасности призывает гражданское население эвакуироваться с территории объекта Йеменской нефтяной компании - центральной станции "Ас-Сабаха" в Сане в связи с проведением масштабной операции", - написал официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в социальной сети Х.
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нефть, йемен, саудовская аравия
Нефть, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Коалиция призвала граждан эвакуироваться с объекта нефтяной компании в Сане
Арабская коалиция призвала гражданских эвакуироваться с объекта нефтяной компании в Сане
ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов в Йемене призвала гражданских лиц эвакуироваться с территории объекта нефтяной компании Йемена в Сане.
"Командование объединенных сил коалиции в целях обеспечения безопасности призывает гражданское население эвакуироваться с территории объекта Йеменской нефтяной компании - центральной станции "Ас-Сабаха" в Сане в связи с проведением масштабной операции", - написал официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в социальной сети Х.