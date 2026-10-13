https://1prime.ru/20261013/latviya-874204751.html
Латвия построит завод по производству противотанковых мин
Латвия построит завод по производству противотанковых мин - 13.10.2026, ПРАЙМ
Латвия построит завод по производству противотанковых мин
Кабинет министров Латвии принял решение о строительстве нового завода по производству противотанковых мин в Латвии, это стало следствием меморандума,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T22:07+0300
2026-10-13T22:07+0300
2026-10-13T22:07+0300
вооружения
латвия
оружие
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Латвии принял решение о строительстве нового завода по производству противотанковых мин в Латвии, это стало следствием меморандума, подписанного с немецким предприятием "Динамит Нобель Дифенс", сообщило минобороны страны. "Кабинет министров принял решение о создании нового завода по производству противотанковых мин в Латвии. Этот проект обеспечит полный цикл производства и поставок для нужд национальных вооруженных сил, а также большую часть продукции, запланированной на экспорт, что значительно повысит надежность и безопасность цепочек поставок", - сообщило министерство на своем сайте. Министр обороны Райвис Мелнис подчеркнул, что это решение является практическим продолжением подписанного в феврале этого года меморандума о взаимопонимании о создании в Латвии специализированного завода по производству противотанковых мин и их компонентов. Меморандум подписали ООО "Корпорация национальной обороны" и одно из ведущих немецких предприятий военной промышленности "Динамит Нобель Дифенс".
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латвия, оружие
Вооружения, ЛАТВИЯ, оружие
Латвия построит завод по производству противотанковых мин
Кабмин Латвии принял решение о строительстве завода по производству противотанковых мин
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Латвии принял решение о строительстве нового завода по производству противотанковых мин в Латвии, это стало следствием меморандума, подписанного с немецким предприятием "Динамит Нобель Дифенс", сообщило минобороны страны.
"Кабинет министров принял решение о создании нового завода по производству противотанковых мин в Латвии. Этот проект обеспечит полный цикл производства и поставок для нужд национальных вооруженных сил, а также большую часть продукции, запланированной на экспорт, что значительно повысит надежность и безопасность цепочек поставок", - сообщило министерство на своем сайте.
Министр обороны Райвис Мелнис подчеркнул, что это решение является практическим продолжением подписанного в феврале этого года меморандума о взаимопонимании о создании в Латвии специализированного завода по производству противотанковых мин и их компонентов. Меморандум подписали ООО "Корпорация национальной обороны" и одно из ведущих немецких предприятий военной промышленности "Динамит Нобель Дифенс".