Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/mvf-874172914.html
МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41%
МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41% - 13.10.2026, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года, до среднего значения в 95,74 доллара за... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:13+0300
2026-10-13T09:41+0300
нефть
мвф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874172914.jpg?1791873661
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года, до среднего значения в 95,74 доллара за баррель, говорится в опубликованном докладе международной организации. Согласно представленным оценкам МВФ, цена барреля нефти, которую фонд рассчитывает как простое среднее из цен на наиболее популярные марки - Brent, Dubai Fateh и WTI, в текущем году вырастет до 95,74 доллара за баррель по сравнению с показателем прошлого года, когда она составляла 67,74 доллара за баррель. В 2027 году МВФ прогнозирует снижение средней цены барреля нефти на 8,7% по сравнению с уровнем текущего года - до 87,39 доллара за баррель.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мвф
Нефть, МВФ
09:13 13.10.2026 (обновлено: 09:41 13.10.2026)
 
МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41%

МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41% по итогам 2026 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года, до среднего значения в 95,74 доллара за баррель, говорится в опубликованном докладе международной организации.
Согласно представленным оценкам МВФ, цена барреля нефти, которую фонд рассчитывает как простое среднее из цен на наиболее популярные марки - Brent, Dubai Fateh и WTI, в текущем году вырастет до 95,74 доллара за баррель по сравнению с показателем прошлого года, когда она составляла 67,74 доллара за баррель.
В 2027 году МВФ прогнозирует снижение средней цены барреля нефти на 8,7% по сравнению с уровнем текущего года - до 87,39 доллара за баррель.
 
НефтьМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала