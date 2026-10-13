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МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41%

МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41% - 13.10.2026, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 41%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года, до среднего значения в 95,74 доллара за... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:13+0300

2026-10-13T09:13+0300

2026-10-13T09:41+0300

нефть

мвф

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года, до среднего значения в 95,74 доллара за баррель, говорится в опубликованном докладе международной организации. Согласно представленным оценкам МВФ, цена барреля нефти, которую фонд рассчитывает как простое среднее из цен на наиболее популярные марки - Brent, Dubai Fateh и WTI, в текущем году вырастет до 95,74 доллара за баррель по сравнению с показателем прошлого года, когда она составляла 67,74 доллара за баррель. В 2027 году МВФ прогнозирует снижение средней цены барреля нефти на 8,7% по сравнению с уровнем текущего года - до 87,39 доллара за баррель.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, мвф