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Рынок нефти восстанавливается, но дефицит перешел в дизель и бензин - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок нефти восстанавливается, но дефицит перешел в дизель и бензин
Рынок нефти восстанавливается, но дефицит перешел в дизель и бензин - 13.10.2026, ПРАЙМ
Рынок нефти восстанавливается, но дефицит перешел в дизель и бензин
Рынок нефти постепенно приходит в себя после острого кризиса. Поставки из ключевого региона выросли до 19,2 миллионов баррелей в сутки — это 81% от довоенного... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T06:06+0300
2026-10-13T06:06+0300
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Рынок нефти постепенно приходит в себя после острого кризиса. Поставки из ключевого региона выросли до 19,2 миллионов баррелей в сутки — это 81% от довоенного уровня. На первый взгляд, новость позитивная: дефицит, который держал рынок в напряжении с конца февраля, заметно ослаб. Brent уже опускалась ниже 100 долларов за баррель впервые за долгое время, сейчас торгуется чуть выше — около 106 долларов. Но радоваться рано. Восстановление идет неравномерно, и это принципиально меняет картину.Где подвохВо-первых, почти полностью восстановились поставки только сырой нефти. Экспорт нефтепродуктов из Ближневосточного региона по-прежнему в три раза ниже уровня объемов до начала ближневосточного конфликта. А с учетом запрета на вывоз топлива из России (о "дизельной" сделке ниже) — второго в мире поставщика — дефицит сместился в сегмент дизеля и бензина. Именно поэтому цены на топливо для конечных потребителей в Европе, США и Азии остаются вблизи рекордов, хотя рост в сырой нефти остановился.Во-вторых, восстанавливаются далеко не все. Саудовская Аравия и ОАЭ наращивают отгрузки во многом за счет обхода Ормузского пролива — через перевалку борт в борт и нефтепровод восток-запад. Иран, Кувейт, Катар и частично ОАЭ пока существенно ниже докризисных уровней.Что это значит для РоссииНормализация ближневосточных потоков — понижательный риск для российских сортов. Именно дефицит альтернативного предложения позволил Urals и ВСТО перейти к премии к фьючерсу в сентябре. Теперь логично ждать возврата дисконта — похожий сценарий уже был летом при частичной нормализации Ормуза. Для компаний это означает сужение премии за физическую поставку и более жесткую конкуренцию за азиатских покупателей.Риски никуда не исчезлиИнфраструктура уже показала уязвимость: трубопровод повреждался 10 сентября и может быть атакован снова. Отдельный тревожный сигнал — рост атак на танкеры (минимум 7 инцидентов в конце сентября). Для выхода на устойчивые 20+ миллионов баррелей в сутки нужны не только дополнительные суда, но и гарантии безопасности судоходства, которых пока нет. Так что текущие 81% могут оказаться локальным пиком, а не новой нормой.Структурно важно другое: около 40% сентябрьских поставок шли в обход Ормуза против 17% до войны. Это снижает зависимость от одной уязвимой точки, усиливает позиции Саудовской Аравии и ОАЭ в переговорах с Азией и давит на Россию. Для Европы эффект слабее — регион меньше зависел от прямых поставок из Залива, но косвенно выигрывает от смягчения глобального баланса.Еще один важный сдвиг: главным балансиром объемов и цен стал Китай, который динамично меняет импорт, а не ОПЕК+, как было раньше. Это меняет саму логику рынка.Про российское топливоРасширение поставок дизеля из России — позитив для НПЗ и экспортеров: появляется канал продажи излишков без ощутимого дисконта. Но эффект скорее психологический. Даже 1 миллион тонн — это около 6% месячного потребления дизеля в США и менее 1% глобального спроса. К тому же лицензия выдана на срок до 7 апреля 2027 года, только на дизель, хотя, вероятно, может быть продлена далее.ИтогоРынок сырой нефти движется от острого дефицита к более сбалансированному состоянию, но полного закрытия разрыва нет. Дефицит перешел из сырья в переработку и логистику. Для российской нефти это означает усиление конкуренции и возможное расширение дисконтов. Для глобального рынка — более диверсифицированную, но и более дорогую логистику, а также премию за геополитический риск на годы вперед.Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"
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Дмитрий Скрябин
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, нефть, оаэ, европа, сша, нпз, опек
Мнения аналитиков, Нефть, ОАЭ, ЕВРОПА, США, НПЗ, ОПЕК
06:06 13.10.2026
 
Рынок нефти восстанавливается, но дефицит перешел в дизель и бензин

Дополнительный тормоз к нормализации - логистика и переработка

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Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК Альфа Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Рынок нефти постепенно приходит в себя после острого кризиса. Поставки из ключевого региона выросли до 19,2 миллионов баррелей в сутки — это 81% от довоенного уровня. На первый взгляд, новость позитивная: дефицит, который держал рынок в напряжении с конца февраля, заметно ослаб. Brent уже опускалась ниже 100 долларов за баррель впервые за долгое время, сейчас торгуется чуть выше — около 106 долларов. Но радоваться рано. Восстановление идет неравномерно, и это принципиально меняет картину.

Где подвох

Во-первых, почти полностью восстановились поставки только сырой нефти. Экспорт нефтепродуктов из Ближневосточного региона по-прежнему в три раза ниже уровня объемов до начала ближневосточного конфликта. А с учетом запрета на вывоз топлива из России (о "дизельной" сделке ниже) — второго в мире поставщика — дефицит сместился в сегмент дизеля и бензина. Именно поэтому цены на топливо для конечных потребителей в Европе, США и Азии остаются вблизи рекордов, хотя рост в сырой нефти остановился.
Во-вторых, восстанавливаются далеко не все. Саудовская Аравия и ОАЭ наращивают отгрузки во многом за счет обхода Ормузского пролива — через перевалку борт в борт и нефтепровод восток-запад. Иран, Кувейт, Катар и частично ОАЭ пока существенно ниже докризисных уровней.

Что это значит для России

Нормализация ближневосточных потоков — понижательный риск для российских сортов. Именно дефицит альтернативного предложения позволил Urals и ВСТО перейти к премии к фьючерсу в сентябре. Теперь логично ждать возврата дисконта — похожий сценарий уже был летом при частичной нормализации Ормуза. Для компаний это означает сужение премии за физическую поставку и более жесткую конкуренцию за азиатских покупателей.

Риски никуда не исчезли

Инфраструктура уже показала уязвимость: трубопровод повреждался 10 сентября и может быть атакован снова. Отдельный тревожный сигнал — рост атак на танкеры (минимум 7 инцидентов в конце сентября). Для выхода на устойчивые 20+ миллионов баррелей в сутки нужны не только дополнительные суда, но и гарантии безопасности судоходства, которых пока нет. Так что текущие 81% могут оказаться локальным пиком, а не новой нормой.
Структурно важно другое: около 40% сентябрьских поставок шли в обход Ормуза против 17% до войны. Это снижает зависимость от одной уязвимой точки, усиливает позиции Саудовской Аравии и ОАЭ в переговорах с Азией и давит на Россию. Для Европы эффект слабее — регион меньше зависел от прямых поставок из Залива, но косвенно выигрывает от смягчения глобального баланса.
Еще один важный сдвиг: главным балансиром объемов и цен стал Китай, который динамично меняет импорт, а не ОПЕК+, как было раньше. Это меняет саму логику рынка.

Про российское топливо

Расширение поставок дизеля из России — позитив для НПЗ и экспортеров: появляется канал продажи излишков без ощутимого дисконта. Но эффект скорее психологический. Даже 1 миллион тонн — это около 6% месячного потребления дизеля в США и менее 1% глобального спроса. К тому же лицензия выдана на срок до 7 апреля 2027 года, только на дизель, хотя, вероятно, может быть продлена далее.

Итого

Рынок сырой нефти движется от острого дефицита к более сбалансированному состоянию, но полного закрытия разрыва нет. Дефицит перешел из сырья в переработку и логистику. Для российской нефти это означает усиление конкуренции и возможное расширение дисконтов. Для глобального рынка — более диверсифицированную, но и более дорогую логистику, а также премию за геополитический риск на годы вперед.
Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"

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