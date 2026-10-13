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Добыча нефти в Казахстане за девять месяцев снизилась на 8,3%

Добыча нефти в Казахстане за девять месяцев снизилась на 8,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в Казахстане за девять месяцев снизилась на 8,3%

Добыча нефти в Казахстане с января по сентябрь 2026 года снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,4 миллиона тонн,... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:41+0300

2026-10-13T14:41+0300

2026-10-13T14:41+0300

нефть

казахстан

каспийское море

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АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в Казахстане с января по сентябрь 2026 года снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,4 миллиона тонн, сообщил заместитель министра энергетики республики Ерлан Акбаров. "За отчетный период (за январь-сентябрь 2026 года - ред.) объем добычи нефти составил 69,4 миллиона тонн или 91,7% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил Акбаров на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета. По его словам, на нефтяном месторождении Тенгиз добыча составила 26,7 миллиона тонн, на шельфовом месторождении Кашаган в Каспийском море - 12,8 миллиона тонн, на газоконденсатном месторождении "Карачаганак" - 7,5 миллиона тонн. Акбаров также сообщил, что ведутся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти. Общие потери добычи нефти по стране удалось сократить с 5,9 миллиона до 1,9 миллиона тонн, отметил заместитель министра.

казахстан

каспийское море

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нефть, казахстан, каспийское море