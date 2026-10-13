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Reuters: цена доставки российской нефти в Индию достигла исторического пика - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: цена доставки российской нефти в Индию достигла исторического пика
Reuters: цена доставки российской нефти в Индию достигла исторического пика - 13.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: цена доставки российской нефти в Индию достигла исторического пика
Стоимость фрахта для поставок российской нефти марки Urals из западных портов в Индию достигла рекордного значения в начале октября, пишет Reuters со ссылкой на | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:02+0300
2026-10-13T18:02+0300
нефть
индия
черное море
россия
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость фрахта для поставок российской нефти марки Urals из западных портов в Индию достигла рекордного значения в начале октября, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и судоходные источники.По данным издания, это связано с возросшими рисками для судов в Черном море и продолжающимся ростом цен на мировом рынке танкерных перевозок."По оценкам трейдеров и расчетам Reuters, расходы на фрахт при экспорте нефти Urals в Азию в настоящее время составляют около 30 долларов за баррель или более", — утверждается в материале.Например, стоимость перевозки ​Urals из Черного моря в Индию танкерами Suezmax дедвейтом около 140 тысяч ‌тонн подорожала до рекордных 27-30 миллионов долларов за рейс в одну сторону с около 19 миллионов долларов в сентябре."Рост стоимости фрахта мешает России в полной мере извлечь выгоду из высоких цен на нефть, поскольку Москва вынуждена направлять большую часть объемов сырья из своих западных портов на азиатские рынки — преимущественно в Индию и Китай — по протяженным и дорогостоящим экспортным маршрутам", — заключает издание.
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нефть, индия, черное море, россия
Нефть, ИНДИЯ, Черное море, РОССИЯ
18:02 13.10.2026
 
Reuters: цена доставки российской нефти в Индию достигла исторического пика

Reuters: фрахт барреля российской нефти марки Urals в Индию достиг рекордных 30 долларов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной терминал
Нефтяной терминал - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость фрахта для поставок российской нефти марки Urals из западных портов в Индию достигла рекордного значения в начале октября, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и судоходные источники.
По данным издания, это связано с возросшими рисками для судов в Черном море и продолжающимся ростом цен на мировом рынке танкерных перевозок.
"По оценкам трейдеров и расчетам Reuters, расходы на фрахт при экспорте нефти Urals в Азию в настоящее время составляют около 30 долларов за баррель или более", — утверждается в материале.
Например, стоимость перевозки ​Urals из Черного моря в Индию танкерами Suezmax дедвейтом около 140 тысяч ‌тонн подорожала до рекордных 27-30 миллионов долларов за рейс в одну сторону с около 19 миллионов долларов в сентябре.
"Рост стоимости фрахта мешает России в полной мере извлечь выгоду из высоких цен на нефть, поскольку Москва вынуждена направлять большую часть объемов сырья из своих западных портов на азиатские рынки — преимущественно в Индию и Китай — по протяженным и дорогостоящим экспортным маршрутам", — заключает издание.
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НефтьИНДИЯЧерное мореРОССИЯ
 
 
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