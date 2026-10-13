https://1prime.ru/20261013/nikitin-874187037.html
Минтранс России готовит кадры для стран Африки
Минтранс России готовит кадры для стран Африки - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс России готовит кадры для стран Африки
Минтранс России готовит кадры для стран Африки, взаимодействует с 29 африканскими университетами, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в ходе встречи с... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:31+0300
2026-10-13T14:31+0300
2026-10-13T14:31+0300
россия
африка
астрахань
махачкала
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Минтранс России готовит кадры для стран Африки, взаимодействует с 29 африканскими университетами, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. "Взаимодействуем с африканскими странами, 29 университетов с нами взаимодействует. Готовим кадры в том числе и для Африки, чтобы ребята потом пользовались нашими транспортными технологиями, когда они вырастут и будут инженерами и будут принимать решения", - сказал Никитин. Министр рассказал также о развитии отраслевого образования в России. "По Вашему поручению в Астрахани создали Каспийскую академию морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М.Апраксина, в Махачкале – колледж машиностроения и сервиса, и в Мариуполе создаем Азово-Черноморскую государственную академию морского и речного транспорта", - сказал он.
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россия, африка, астрахань, махачкала, владимир путин
РОССИЯ, АФРИКА, АСТРАХАНЬ, Махачкала, Владимир Путин
Минтранс России готовит кадры для стран Африки
Никитин: Минтранс России готовит кадры для Африки