https://1prime.ru/20261013/opek-874190365.html

В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре

В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре - 13.10.2026, ПРАЙМ

В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре

Добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 38 тысяч баррелей в сутки - до 8,643 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

энергетика

нефть

россия

оаэ

опек

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874190365.jpg?1791893704

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 38 тысяч баррелей в сутки - до 8,643 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в августе Россия добывала в среднем 8,681 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно таблице в докладе, в сентябре добыча сократилась на 38 тысяч баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказывались от дополнительных ограничений, ежемесячно обсуждая планы по добыче на следующий месяц. В сентябре страны-участницы завершили выход из этих сокращений. Предельный уровень добычи нефти для России в сентябре составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна добывала на 1,055 миллиона баррелей в сутки меньше плана.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, оаэ, опек