https://1prime.ru/20261013/opek-874190365.html
В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре
В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре - 13.10.2026, ПРАЙМ
В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре
Добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 38 тысяч баррелей в сутки - до 8,643 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:15+0300
2026-10-13T15:15+0300
2026-10-13T15:15+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 38 тысяч баррелей в сутки - до 8,643 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в августе Россия добывала в среднем 8,681 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно таблице в докладе, в сентябре добыча сократилась на 38 тысяч баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказывались от дополнительных ограничений, ежемесячно обсуждая планы по добыче на следующий месяц. В сентябре страны-участницы завершили выход из этих сокращений. Предельный уровень добычи нефти для России в сентябре составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна добывала на 1,055 миллиона баррелей в сутки меньше плана.
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нефть, россия, оаэ, опек
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ОАЭ, ОПЕК
В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в сентябре
ОПЕК: добыча нефти в России в сентябре снизилась до 8,643 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 38 тысяч баррелей в сутки - до 8,643 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
По данным организации, в августе Россия добывала в среднем 8,681 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно таблице в докладе, в сентябре добыча сократилась на 38 тысяч баррелей в сутки.
Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказывались от дополнительных ограничений, ежемесячно обсуждая планы по добыче на следующий месяц. В сентябре страны-участницы завершили выход из этих сокращений.
Предельный уровень добычи нефти для России в сентябре составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна добывала на 1,055 миллиона баррелей в сутки меньше плана.