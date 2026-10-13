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В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в августе

В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в августе - 13.10.2026, ПРАЙМ

В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в августе

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе выросли на 36,6 миллиона баррелей к... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

энергетика

нефть

оэср

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе выросли на 36,6 миллиона баррелей к июлю, составив 2,808 миллиарда баррелей и оказавшись ниже среднего пятилетнего уровня на 8,8 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за август 2026 года показывают, что коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР выросли на 36,6 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 2 808 миллиона баррелей", - говорится в докладе. "При это объем запасов оказался на 57,5 миллиона ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8,8 миллиона баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет и на 177,2 миллиона баррелей ниже среднего за 2015–2019 годы", - добавляется там же. Согласно представленной таблице, коммерческие запасы в июле текущего года были на уровне 2,772 миллиарда баррелей, а в августе прошлого года - 2,866 миллиарда. Отмечается, что запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 19,3 миллиона баррелей в годовом выражении, до 1,351 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - сократились на 76,8 миллиона баррелей, до 1,458 миллиарда баррелей. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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нефть, оэср, опек