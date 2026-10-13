https://1prime.ru/20261013/opek-874190764.html

ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ

ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году, ждет его на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году, ждет его на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада организации. Согласно представленным таблицам, рост спроса в 2026 году ожидается на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в сутки ниже сентябрьского прогноза в 380 тысяч. В ОПЕК полагают, что мировой спрос в текущем году может достичь 105,72 миллиона баррелей в сутки. При этом оценка глобального роста спроса на нефть в следующем году пересмотрена в сторону увеличения - до 2,55 миллиона баррелей в сутки против 2,36 миллиона ранее. Совокупный спрос ожидается на уровне 108,28 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, опек