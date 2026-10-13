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ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2026 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2026 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки –... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

нефть

опек

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки – до 54,84 миллиона баррелей в день, следует из данных октябрьского доклада организации. В приведенной таблице уточняется, что рост добычи в 2026 году в сравнении с прошлым годом составит 640 тысяч баррелей в сутки, как ожидалось месяцем ранее. При этом нефтедобыча в текущем году прогнозируется на уровне 54,84 миллиона баррелей в сутки, как и в сентябрьском докладе. Организация также оставила без изменений оценку добычи за 2025 год - 54,2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК сохранила и прогноз роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ в 2027 году по сравнению с ожидаемым показателем в 2026 году - 620 тысяч баррелей в сутки. Общий показатель добычи на следующий год также не корректировался и остался на уровне 55,45 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, опек