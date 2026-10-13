https://1prime.ru/20261013/opek-874191105.html

Нефтедобыча ОПЕК+ в сентябре выросла на 0,9 миллиона баррелей в сутки

Нефтедобыча ОПЕК+ в сентябре выросла на 0,9 миллиона баррелей в сутки - 13.10.2026, ПРАЙМ

Нефтедобыча ОПЕК+ в сентябре выросла на 0,9 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в сентябре выросла на 0,9 миллиона баррелей в сутки к августу - до 39,07 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

нефть

оаэ

персидский залив

ближний восток

опек

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в сентябре выросла на 0,9 миллиона баррелей в сутки к августу - до 39,07 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки в сентябре завершили выход из добровольных сокращений и по итогам месяца добывали на 5,453 миллиона баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных октябрьского доклада ОПЕК. ОАЭ с 1 мая официально вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Несмотря на это, в октябрьском докладе приведены данные с учетом ее добычи в контексте ОПЕК+, однако у страны нет квот с момента ее выхода из сделки. Помимо этого, начиная с июля организация прекратила публикацию плана компенсаций перепроизводства для семи стран-участниц сделки ОПЕК+, поэтому данные по добыче нефти учитывали только добровольные сокращения. А в сентябре страны закончили выход из этих сокращений. "Общая добыча нефти стран соглашения составила в среднем 39,07 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2026 года, что на 0,9 миллиона баррелей в сутки выше в месячном выражении", - говорится в докладе. При этом относительно февраля - до эскалации конфликта на Ближнем Востоке - добыча упала на 3,704 миллиона баррелей в сутки. За сентябрь только в ОПЕК производство нефти выросло на 920 тысяч баррелей в сутки - до 25,097 миллиона баррелей в сутки. Это связано с тем, что страны Персидского залива - Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ - продолжили активное восстановление объемов добычи. Единственными странами Персидского залива, кто снизил добычу, оказались Иран и Кувейт. При этом в странах вне ОПЕК добыча снизилась на 18 тысяч баррелей в сутки - до 13,971 миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи наблюдалось почти во всех странах, кроме Омана, где уровень остался таким же, как и в августе: в Брунее, Малайзии, Мексике, России и Южном Судане. Понижение было лишь частично компенсировано ростом добычи в Казахстане, Азербайджане, Бахрейне и Судане. По расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня сентября 2022 года на 2,946 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 8,399 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 5,453 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни.

оаэ

персидский залив

ближний восток

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нефть, оаэ, персидский залив, ближний восток, опек