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ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США - 13.10.2026, ПРАЙМ

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США

ОПЕК немного повысила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году до 110 тысяч баррелей в сутки, в среднем ждет производство на уровне 13,5... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

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энергетика

нефть

сша

опек

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. ОПЕК немного повысила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году до 110 тысяч баррелей в сутки, в среднем ждет производство на уровне 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. Как указано в таблице, показатель в 2026 году увеличится на 110 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце организация прогнозировала рост на 90 тысяч баррелей в сутки, до 13,44 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, новый прогноз оказался чуть улучшен. Прогноз по динамике нефтепроизводства в США на 2027 год сохранен: добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 110 тысяч баррелей в сутки - до 13,42 миллиона баррелей в сутки, предполагает ОПЕК.

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нефть, сша, опек