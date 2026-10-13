https://1prime.ru/20261013/peskov-874181502.html

Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков

Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ

Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков

Страны Европы, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:51+0300

2026-10-13T12:51+0300

2026-10-13T12:52+0300

нефть

россия

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Страны Европы, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов", - сказал Песков журналистам.

европа

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нефть, россия, европа, дмитрий песков