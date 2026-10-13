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Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков
Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ
Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков
Страны Европы, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:51+0300
2026-10-13T12:52+0300
нефть
россия
европа
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874181502.jpg?1791885120
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Страны Европы, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов", - сказал Песков журналистам.
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нефть, россия, европа, дмитрий песков
Нефть, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
12:51 13.10.2026 (обновлено: 12:52 13.10.2026)
 
Европа является активными покупателями российской нефти, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: страны Европы являются активными покупателями российской нефти

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Страны Европы, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов", - сказал Песков журналистам.
 
НефтьРОССИЯЕВРОПАДмитрий Песков
 
 
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