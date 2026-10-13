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Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков

Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков

Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:52+0300

2026-10-13T12:52+0300

2026-10-13T12:52+0300

нефть

сша

европа

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия в этом плане страна, которая поставляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.

сша

европа

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, сша, европа, москва, дмитрий песков, скотт бессент, владимир путин