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Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков
Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков
Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:52+0300
2026-10-13T12:52+0300
нефть
сша
европа
москва
дмитрий песков
скотт бессент
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия в этом плане страна, которая поставляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.
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нефть, сша, европа, москва, дмитрий песков, скотт бессент, владимир путин
Нефть, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дмитрий Песков, Скотт Бессент, Владимир Путин
12:52 13.10.2026
 
Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков

Песков: Россия и дальше будет поставлять конкурентоспособную нефть на мировые рынки

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия в этом плане страна, которая поставляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.
 
НефтьСШАЕВРОПАМОСКВАДмитрий ПесковСкотт БессентВладимир Путин
 
 
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