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Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков
Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков
Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:52+0300
2026-10-13T12:52+0300
2026-10-13T12:52+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия и дальше будет поставлять на мировой рынок нефти конкурентоспособный товар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия в этом плане страна, которая поставляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.
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Россия продолжит поставлять на мировой рынок нефть, заявил Песков
Песков: Россия и дальше будет поставлять конкурентоспособную нефть на мировые рынки