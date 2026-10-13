https://1prime.ru/20261013/pribyl-874184482.html
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11%
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11%
Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась на 11% в годовом... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:03+0300
2026-10-13T14:03+0300
2026-10-13T14:03+0300
бизнес
финансы
сша
wells fargo
bank of america
citigroup
https://img.cdn1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась на 11% в годовом выражении, до 16,863 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка. Разводненная прибыль на одну акцию выросла до 5,47 доллара с 4,64 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период увеличилась на 6% - до 65,938 миллиарда долларов. Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале поднялась на 7% в годовом выражении - до 5,703 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на акцию выросла до 1,87 доллара с 1,66 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,84 доллара. Квартальная выручка банка в годовом выражении увеличилась на 2% - до 21,87 миллиарда долларов при прогнозе в 22,31 миллиарда. Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, сша, wells fargo, bank of america, citigroup
Бизнес, Финансы, США, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11%
Чистая прибыль Wells Fargo за III квартал выросла на 11% в годовом выражении
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась на 11% в годовом выражении, до 16,863 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.
Разводненная прибыль на одну акцию выросла до 5,47 доллара с 4,64 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период увеличилась на 6% - до 65,938 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале поднялась на 7% в годовом выражении - до 5,703 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на акцию выросла до 1,87 доллара с 1,66 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,84 доллара. Квартальная выручка банка в годовом выражении увеличилась на 2% - до 21,87 миллиарда долларов при прогнозе в 22,31 миллиарда.
Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).