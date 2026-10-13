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Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11%
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11%
Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась на 11% в годовом... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:03+0300
2026-10-13T14:03+0300
бизнес
финансы
сша
wells fargo
bank of america
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo &amp; Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась на 11% в годовом выражении, до 16,863 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка. Разводненная прибыль на одну акцию выросла до 5,47 доллара с 4,64 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период увеличилась на 6% - до 65,938 миллиарда долларов. Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале поднялась на 7% в годовом выражении - до 5,703 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на акцию выросла до 1,87 доллара с 1,66 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,84 доллара. Квартальная выручка банка в годовом выражении увеличилась на 2% - до 21,87 миллиарда долларов при прогнозе в 22,31 миллиарда. Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
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бизнес, финансы, сша, wells fargo, bank of america, citigroup
Бизнес, Финансы, США, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup
14:03 13.10.2026
 
Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале выросла на 11%

Чистая прибыль Wells Fargo за III квартал выросла на 11% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась на 11% в годовом выражении, до 16,863 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.
Разводненная прибыль на одну акцию выросла до 5,47 доллара с 4,64 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период увеличилась на 6% - до 65,938 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале поднялась на 7% в годовом выражении - до 5,703 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на акцию выросла до 1,87 доллара с 1,66 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,84 доллара. Квартальная выручка банка в годовом выражении увеличилась на 2% - до 21,87 миллиарда долларов при прогнозе в 22,31 миллиарда.
Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
 
БизнесФинансыСШАWells FargoBank of AmericaCitigroup
 
 
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