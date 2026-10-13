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Производство нефтепродуктов в Казахстане выросло на 2,4%

Производство нефтепродуктов в Казахстане выросло на 2,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Производство нефтепродуктов в Казахстане выросло на 2,4%

Производство нефтепродуктов в Казахстане с января по сентябрь 2026 года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11,9... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:24+0300

2026-10-13T15:24+0300

2026-10-13T15:24+0300

нефть

казахстан

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АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство нефтепродуктов в Казахстане с января по сентябрь 2026 года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11,9 миллиона тонн, сообщил заместитель министра энергетики республики Ерлан Акбаров. "За январь-сентябрь текущего года производство нефтепродуктов составило 11,9 миллиона тонн, или 102,4% к аналогичному периоду 2025 года", - доложил Акбаров на заседании правительства, где рассматривались итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев. По его словам, производство бензина в Казахстане с января по сентябрь 2026 года составило 4,6 миллиона тонн, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Производство дизельного топлива достигло 4,8 миллиона тонн, увеличившись на 3,3%, авиакеросина - 0,7 миллиона тонн, увеличившись на 21,8%. Выпуск мазута сократился на 31,8%, до 0,8 миллиона тонн. Акбаров отметил, что по итогам 2026 года планируется произвести 15,45 миллиона тонн нефтепродуктов, что соответствует уровню 2025 года.

казахстан

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нефть, казахстан