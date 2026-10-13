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Стратегический резерв нефти США остался на уровне 283 миллионов баррелей

Стратегический резерв нефти США остался на уровне 283 миллионов баррелей - 13.10.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США остался на уровне 283 миллионов баррелей

Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 9 октября, остался на уровне 283 миллионов баррелей, следует из данных минэнерго страны. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:33+0300

2026-10-13T19:33+0300

2026-10-13T19:33+0300

нефть

сша

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 9 октября, остался на уровне 283 миллионов баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ранее, на конец недели по 2 октября, показатель снизился до 283 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 1982 года. В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. При высвобождении из стратегического резерва запланированного объема в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это может стать историческим минимумом за все время ведения статистики - с августа 1982 года.

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нефть, сша