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Россия и Центральная Азия в августе нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК

Россия и Центральная Азия в августе нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Центральная Азия в августе нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК

Россия и Центральная Азия в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года нарастили экспорт нефти на 8%, до 6,8 миллиона баррелей в сутки, такая... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:18+0300

2026-10-13T15:18+0300

2026-10-13T15:20+0300

нефть

центральная азия

опек

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года нарастили экспорт нефти на 8%, до 6,8 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в ежемесячном докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в августе продолжал постепенно снижаться по сравнению с высокими показателями июня. Общий объем экспорта нефти из региона остался на уровне около 6,8 миллиона баррелей в сутки, снизившись всего на 46 тысяч баррелей в сутки, или менее чем на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в докладе. "В годовом исчислении общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии по-прежнему оставался на 0,5 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 8%, выше, чем в предыдущем году", - уточняется в докладе. Совокупный экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в августе вырос на 2% в месячном выражении и сократился на 51% в годовом, до 1,1 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК объясняет рост показателя увеличением объемов нафты и газойля.

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нефть, центральная азия, опек