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В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда
В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда - 13.10.2026, ПРАЙМ
В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда
Невозвратные билеты на поезда пользуются спросом у пассажиров - за девять месяцев продано почти 2 миллиона таких билетов, сообщили РИА Новости в холдинге РЖД. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:47+0300
2026-10-13T00:47+0300
2026-10-13T00:47+0300
бизнес
ржд
федеральная пассажирская компания
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168199.jpg?1791841645
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Невозвратные билеты на поезда пользуются спросом у пассажиров - за девять месяцев продано почти 2 миллиона таких билетов, сообщили РИА Новости в холдинге РЖД.
Билеты по таким тарифам продаются на места в купе, в ряд скоростных поездов "Ласточка" и купе-переговорную "Сапсана". РЖД сообщали ранее РИА Новости, что в целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже, а их цена на 5-20% меньше обычного возвратного.
"Данное предложение пользуется спросом. Так, за 9 месяцев 2026 года им воспользовалось почти 2 миллиона пассажиров", - рассказали в РЖД.
Из них, по данным "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), порядка 1,5 миллиона билетов продано на места в купе.
Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать. В частности, при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событиях, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.
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бизнес, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РЖД, Федеральная пассажирская компания
В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда
РЖД: за девять месяцев продано почти два миллиона невозвратных билетов на поезда
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Невозвратные билеты на поезда пользуются спросом у пассажиров - за девять месяцев продано почти 2 миллиона таких билетов, сообщили РИА Новости в холдинге РЖД.
Билеты по таким тарифам продаются на места в купе, в ряд скоростных поездов "Ласточка" и купе-переговорную "Сапсана". РЖД сообщали ранее РИА Новости, что в целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже, а их цена на 5-20% меньше обычного возвратного.
"Данное предложение пользуется спросом. Так, за 9 месяцев 2026 года им воспользовалось почти 2 миллиона пассажиров", - рассказали в РЖД.
Из них, по данным "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), порядка 1,5 миллиона билетов продано на места в купе.
Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать. В частности, при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событиях, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.