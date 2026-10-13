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В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда

В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда - 13.10.2026, ПРАЙМ

В РЖД рассказали о спросе на невозвратные билеты на поезда

Невозвратные билеты на поезда пользуются спросом у пассажиров - за девять месяцев продано почти 2 миллиона таких билетов, сообщили РИА Новости в холдинге РЖД. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T00:47+0300

2026-10-13T00:47+0300

2026-10-13T00:47+0300

бизнес

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Невозвратные билеты на поезда пользуются спросом у пассажиров - за девять месяцев продано почти 2 миллиона таких билетов, сообщили РИА Новости в холдинге РЖД. Билеты по таким тарифам продаются на места в купе, в ряд скоростных поездов "Ласточка" и купе-переговорную "Сапсана". РЖД сообщали ранее РИА Новости, что в целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже, а их цена на 5-20% меньше обычного возвратного. "Данное предложение пользуется спросом. Так, за 9 месяцев 2026 года им воспользовалось почти 2 миллиона пассажиров", - рассказали в РЖД. Из них, по данным "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), порядка 1,5 миллиона билетов продано на места в купе. Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать. В частности, при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событиях, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд, федеральная пассажирская компания