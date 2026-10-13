https://1prime.ru/20261013/sanktsii-874188629.html

Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico

Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico - 13.10.2026, ПРАЙМ

Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico

Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:50+0300

2026-10-13T14:50+0300

2026-10-13T14:50+0300

санкции против рф

сша

европа

дональд трамп

владимир путин

ес

россия

дизельное топливо

дизель

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт дизельного топлива, пишет Politico."Лидеры стран ЕС планируют на заседании Европейского совета призвать к введению дополнительных санкций и мер, направленных на ограничение доходов Москвы от продажи нефти", — утверждает издание.По информации Politico, правительства стран Евросоюза отвергают утверждение Трампа о том, что ему удалось добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной.Как отмечает издание, в кулуарах многие европейские дипломаты говорят, что резкий разворот американского лидера в сторону смягчения ограничений продиктован внутриполитическими соображениями перед промежуточными выборами в США."Пообещав в ходе предвыборной кампании 2024 года снизить стоимость бензина до уровня ниже двух долларов за галлон, Трамп теперь сталкивается с ситуацией, когда избиратели платят более чем вдвое больше, а республиканцы рискуют потерять контроль над конгрессом", — говорится в материале.При этом европейские чиновники сомневаются, что поступление на мировые рынки дополнительных 4,8 миллиона тонн российского дизельного топлива в ближайшие месяцы существенно изменит ситуацию."Реальность такова, что дополнительное топливо окажет минимальное влияние на цены в США. Это все ради промежуточных выборов", — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника ЕС.

https://1prime.ru/20261013/peskov-874181848.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, ес, россия, дизельное топливо, дизель, мировая экономика, нефть