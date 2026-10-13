Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/sanktsii-874188629.html
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico - 13.10.2026, ПРАЙМ
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico
Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:50+0300
2026-10-13T14:50+0300
санкции против рф
сша
европа
дональд трамп
владимир путин
ес
россия
дизельное топливо
дизель
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт дизельного топлива, пишет Politico."Лидеры стран ЕС планируют на заседании Европейского совета призвать к введению дополнительных санкций и мер, направленных на ограничение доходов Москвы от продажи нефти", — утверждает издание.По информации Politico, правительства стран Евросоюза отвергают утверждение Трампа о том, что ему удалось добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной.Как отмечает издание, в кулуарах многие европейские дипломаты говорят, что резкий разворот американского лидера в сторону смягчения ограничений продиктован внутриполитическими соображениями перед промежуточными выборами в США."Пообещав в ходе предвыборной кампании 2024 года снизить стоимость бензина до уровня ниже двух долларов за галлон, Трамп теперь сталкивается с ситуацией, когда избиратели платят более чем вдвое больше, а республиканцы рискуют потерять контроль над конгрессом", — говорится в материале.При этом европейские чиновники сомневаются, что поступление на мировые рынки дополнительных 4,8 миллиона тонн российского дизельного топлива в ближайшие месяцы существенно изменит ситуацию."Реальность такова, что дополнительное топливо окажет минимальное влияние на цены в США. Это все ради промежуточных выборов", — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника ЕС.
https://1prime.ru/20261013/peskov-874181848.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83916/93/839169311_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b4b943e7acf9c4b9d210dbeae7937884.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, ес, россия, дизельное топливо, дизель, мировая экономика, нефть
санкции против РФ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, РОССИЯ, дизельное топливо, дизель, Мировая экономика, Нефть
14:50 13.10.2026
 
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico

Politico: ЕС готовит новые санкции против России из-за дизельной сделки Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт дизельного топлива, пишет Politico.
"Лидеры стран ЕС планируют на заседании Европейского совета призвать к введению дополнительных санкций и мер, направленных на ограничение доходов Москвы от продажи нефти", — утверждает издание.
По информации Politico, правительства стран Евросоюза отвергают утверждение Трампа о том, что ему удалось добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной.
Как отмечает издание, в кулуарах многие европейские дипломаты говорят, что резкий разворот американского лидера в сторону смягчения ограничений продиктован внутриполитическими соображениями перед промежуточными выборами в США.
"Пообещав в ходе предвыборной кампании 2024 года снизить стоимость бензина до уровня ниже двух долларов за галлон, Трамп теперь сталкивается с ситуацией, когда избиратели платят более чем вдвое больше, а республиканцы рискуют потерять контроль над конгрессом", — говорится в материале.
При этом европейские чиновники сомневаются, что поступление на мировые рынки дополнительных 4,8 миллиона тонн российского дизельного топлива в ближайшие месяцы существенно изменит ситуацию.
"Реальность такова, что дополнительное топливо окажет минимальное влияние на цены в США. Это все ради промежуточных выборов", — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника ЕС.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США
12:56
 
санкции против РФСШАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ПутинЕСРОССИЯдизельное топливодизельМировая экономикаНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала