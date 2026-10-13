https://1prime.ru/20261013/sanktsii-874188629.html
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico - 13.10.2026, ПРАЙМ
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico
Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:50+0300
2026-10-13T14:50+0300
2026-10-13T14:50+0300
санкции против рф
сша
европа
дональд трамп
владимир путин
ес
россия
дизельное топливо
дизель
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт дизельного топлива, пишет Politico."Лидеры стран ЕС планируют на заседании Европейского совета призвать к введению дополнительных санкций и мер, направленных на ограничение доходов Москвы от продажи нефти", — утверждает издание.По информации Politico, правительства стран Евросоюза отвергают утверждение Трампа о том, что ему удалось добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной.Как отмечает издание, в кулуарах многие европейские дипломаты говорят, что резкий разворот американского лидера в сторону смягчения ограничений продиктован внутриполитическими соображениями перед промежуточными выборами в США."Пообещав в ходе предвыборной кампании 2024 года снизить стоимость бензина до уровня ниже двух долларов за галлон, Трамп теперь сталкивается с ситуацией, когда избиратели платят более чем вдвое больше, а республиканцы рискуют потерять контроль над конгрессом", — говорится в материале.При этом европейские чиновники сомневаются, что поступление на мировые рынки дополнительных 4,8 миллиона тонн российского дизельного топлива в ближайшие месяцы существенно изменит ситуацию."Реальность такова, что дополнительное топливо окажет минимальное влияние на цены в США. Это все ради промежуточных выборов", — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника ЕС.
https://1prime.ru/20261013/peskov-874181848.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83916/93/839169311_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b4b943e7acf9c4b9d210dbeae7937884.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции против рф, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, ес, россия, дизельное топливо, дизель, мировая экономика, нефть
санкции против РФ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, РОССИЯ, дизельное топливо, дизель, Мировая экономика, Нефть
Все ради выборов: Европа готовит ответ на дизельную сделку, пишет Politico
Politico: ЕС готовит новые санкции против России из-за дизельной сделки Трампа
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на саммите в четверг после того, как президент США Дональд Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт дизельного топлива, пишет Politico.
"Лидеры стран ЕС планируют на заседании Европейского совета призвать к введению дополнительных санкций и мер, направленных на ограничение доходов Москвы от продажи нефти", — утверждает издание.
По информации Politico, правительства стран Евросоюза отвергают утверждение Трампа о том, что ему удалось добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной.
Как отмечает издание, в кулуарах многие европейские дипломаты говорят, что резкий разворот американского лидера в сторону смягчения ограничений продиктован внутриполитическими соображениями перед промежуточными выборами в США.
"Пообещав в ходе предвыборной кампании 2024 года снизить стоимость бензина до уровня ниже двух долларов за галлон, Трамп теперь сталкивается с ситуацией, когда избиратели платят более чем вдвое больше, а республиканцы рискуют потерять контроль над конгрессом", — говорится в материале.
При этом европейские чиновники сомневаются, что поступление на мировые рынки дополнительных 4,8 миллиона тонн российского дизельного топлива в ближайшие месяцы существенно изменит ситуацию.
"Реальность такова, что дополнительное топливо окажет минимальное влияние на цены в США. Это все ради промежуточных выборов", — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника ЕС.
Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США