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Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке

Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке - 13.10.2026, ПРАЙМ

Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке

Команда певицы Shakira высоко оценила масштабы стадиона "Бишкек-Арена" в столице Киргизии, сообщили в оргкомитете концерта звезды. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:55+0300

2026-10-13T15:55+0300

2026-10-13T15:55+0300

бизнес

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киргизия

центральная азия

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БИШКЕК, 13 окт - ПРАЙМ. Команда певицы Shakira высоко оценила масштабы стадиона "Бишкек-Арена" в столице Киргизии, сообщили в оргкомитете концерта звезды. "Команда мировой звезды высоко оценила красоту и масштабы стадиона Bishkek Arena, выразив уверенность, что предстоящее шоу станет по-настоящему историческим событием", - говорится в сообщении. Отмечается, что колумбийская певица прибудет в столицу Киргизии 17 октября в преддверии своего грандиозного концерта, который состоится 18 октября. "Предстоящее выступление станет первым сольным концертом артистки в Центральной Азии и одним из крупнейших музыкальных событий в истории Кыргызстана… Концерт привлечет внимание поклонников из разных стран и станет важным событием для развития событийного туризма и продвижения Кыргызстана на международной арене", - уточнили организаторы. "Бишкек Арена" - крупнейший стадион в Средней Азии, построенный в этом году. Именно здесь проходила церемония открытия Всемирных Игр кочевников. По данным администрации президента Киргизии, строительство стадиона обошлось в 386 миллионов долларов.

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центральная азия

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бизнес, мировая экономика, киргизия, центральная азия, средняя азия