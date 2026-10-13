https://1prime.ru/20261013/shakira-874193949.html
Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке
Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке - 13.10.2026, ПРАЙМ
Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке
Команда певицы Shakira высоко оценила масштабы стадиона "Бишкек-Арена" в столице Киргизии, сообщили в оргкомитете концерта звезды. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:55+0300
2026-10-13T15:55+0300
2026-10-13T15:55+0300
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БИШКЕК, 13 окт - ПРАЙМ. Команда певицы Shakira высоко оценила масштабы стадиона "Бишкек-Арена" в столице Киргизии, сообщили в оргкомитете концерта звезды.
"Команда мировой звезды высоко оценила красоту и масштабы стадиона Bishkek Arena, выразив уверенность, что предстоящее шоу станет по-настоящему историческим событием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колумбийская певица прибудет в столицу Киргизии 17 октября в преддверии своего грандиозного концерта, который состоится 18 октября.
"Предстоящее выступление станет первым сольным концертом артистки в Центральной Азии и одним из крупнейших музыкальных событий в истории Кыргызстана… Концерт привлечет внимание поклонников из разных стран и станет важным событием для развития событийного туризма и продвижения Кыргызстана на международной арене", - уточнили организаторы.
"Бишкек Арена" - крупнейший стадион в Средней Азии, построенный в этом году. Именно здесь проходила церемония открытия Всемирных Игр кочевников. По данным администрации президента Киргизии, строительство стадиона обошлось в 386 миллионов долларов.
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бизнес, мировая экономика, киргизия, центральная азия, средняя азия
Бизнес, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Средняя Азия
Команда Shakira высоко оценила масштабы стадиона в Бишкеке
Команда певицы Shakira высоко оценила масштабы стадиона "Бишкек-Арена"
БИШКЕК, 13 окт - ПРАЙМ. Команда певицы Shakira высоко оценила масштабы стадиона "Бишкек-Арена" в столице Киргизии, сообщили в оргкомитете концерта звезды.
"Команда мировой звезды высоко оценила красоту и масштабы стадиона Bishkek Arena, выразив уверенность, что предстоящее шоу станет по-настоящему историческим событием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колумбийская певица прибудет в столицу Киргизии 17 октября в преддверии своего грандиозного концерта, который состоится 18 октября.
"Предстоящее выступление станет первым сольным концертом артистки в Центральной Азии и одним из крупнейших музыкальных событий в истории Кыргызстана… Концерт привлечет внимание поклонников из разных стран и станет важным событием для развития событийного туризма и продвижения Кыргызстана на международной арене", - уточнили организаторы.
"Бишкек Арена" - крупнейший стадион в Средней Азии, построенный в этом году. Именно здесь проходила церемония открытия Всемирных Игр кочевников. По данным администрации президента Киргизии, строительство стадиона обошлось в 386 миллионов долларов.