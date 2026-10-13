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Силуанов заявил о перевыполнении плановых показателей по доходам бюджета

Силуанов заявил о перевыполнении плановых показателей по доходам бюджета - 13.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов заявил о перевыполнении плановых показателей по доходам бюджета

Плановые показатели по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета России в 2026 году перевыполняются, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:29+0300

2026-10-13T14:29+0300

2026-10-13T14:29+0300

нефть

россия

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Плановые показатели по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета России в 2026 году перевыполняются, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Что касается 2026 года, то мы видим, что плановые показатели по ненефтегазовым доходам и по нефтегазовым доходам в целом даже перевыполняются. В этом году мы сможем и пополнить Фонд национального благосостояния, поскольку уровень цен на энергоресурсы складывается во втором полугодии выше, чем мы планировали в бюджете", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

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нефть, россия, антон силуанов, госдума