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Bloomberg: Китай замедлит использование нефти из запасов

Bloomberg: Китай замедлит использование нефти из запасов - 13.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Китай замедлит использование нефти из запасов

Нефтеперерабатывающие заводы Китая в октябре замедлят использование нефти из запасов по мере роста импорта этого сырья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:47+0300

2026-10-13T13:47+0300

2026-10-13T13:47+0300

нефть

китай

ормузский пролив

саудовская аравия

нпз

saudi aramco

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающие заводы Китая в октябре замедлят использование нефти из запасов по мере роста импорта этого сырья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные консалтинговой Energy Aspects. "В этом месяце китайские нефтеперерабатывающие заводы замедлят использование запасов нефти по мере восстановления импорта сырой нефти, согласно данным Energy Aspects", - передает агентство. По словам аналитика Energy Aspects Цзянаня Суня (Jianan Sun), недавние закупки иракской и другой ближневосточной нефти с поставкой в ноябре свидетельствуют о том, что нефтеперерабатывающие заводы уже обеспечивают себе дополнительное импортное сырье. Согласно данным аналитической компании Vortexa, с начала войны на Ближнем Востоке Китай израсходовал около 147 миллионов баррелей запасов нефти, снизив их до 1,09 миллиарда баррелей. В сентябре сокращение резервов стало максимальным с 2020 года из-за задержек поставок через Ормузский пролив, уточняет издание. Как заявляют аналитики Energy Aspects, запасы нефти в Китае по состоянию на 11 октября упали до 1,18 миллиарда баррелей, достигнув самого низкого уровня за 16 месяцев. При этом наиболее напряженная ситуация сложилась у независимых НПЗ: некоторые из них могут исчерпать свои резервы уже к концу октября и будут вынуждены сократить переработку, если не получат новые партии нефти. В ближайшие три месяца в Китай должны прибыть 96 супертанкеров вместимостью около 2 миллионов баррелей каждый - максимальное число с февраля, следует из данных отслеживания судов, собранных Блумбергом. Закупки также увеличились после выдачи новых квот на импорт нефти частным переработчикам в Китае, передает агентство. Energy Aspects ожидает дополнительного роста китайского импорта за счет нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco и ее поставок с перегрузкой нефти с судна на судно за пределами Ормузского пролива. Если экспорт из Саудовской Аравии будет восстанавливаться быстрее, китайские государственные НПЗ смогут начать использовать дополнительную аравийскую нефть для восстановления коммерческих запасов к марту, считают эксперты.

китай

ормузский пролив

саудовская аравия

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нефть, китай, ормузский пролив, саудовская аравия, нпз, saudi aramco