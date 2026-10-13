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Reuters: Азия теряет интерес к американской нефти из-за цен - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: Азия теряет интерес к американской нефти из-за цен
Reuters: Азия теряет интерес к американской нефти из-за цен - 13.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: Азия теряет интерес к американской нефти из-за цен
Рост стоимости танкерных перевозок сдерживает интерес к американским сортам нефти среди нефтеперерабатывающих компаний в Азии, одной из немногих покупателей... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:38+0300
2026-10-13T14:38+0300
нефть
мировая экономика
азия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рост стоимости танкерных перевозок сдерживает интерес к американским сортам нефти среди нефтеперерабатывающих компаний в Азии, одной из немногих покупателей крупной партии с поставкой в следующем году стала южнокорейская SK Energy, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров. "Сильный рост стоимости танкерных перевозок до рекордных значений подорвал экономическую систему транспортировки на дальние расстояния и сдерживает интерес нефтепереработчиков из Азии к американским сортам нефти", - говорится в сообщении. Так, покупка южнокорейской SK Energy американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой первого января, стало одной из немногих соглашений азиатских нефтеперерабатывающих компаний за последние недели, передает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров. Агентство также приводит подробности, согласно которым южнокорейская нефтеперерабатывающая компания купила партию танкером класса Aframax и объемом примерно 600 тысяч баррелей.
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нефть, мировая экономика, азия
Нефть, Мировая экономика, АЗИЯ
14:38 13.10.2026
 
Reuters: Азия теряет интерес к американской нефти из-за цен

Reuters: подорожание танкерных перевозок отпугивает азиатские НПЗ от нефти США

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рост стоимости танкерных перевозок сдерживает интерес к американским сортам нефти среди нефтеперерабатывающих компаний в Азии, одной из немногих покупателей крупной партии с поставкой в следующем году стала южнокорейская SK Energy, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров.
"Сильный рост стоимости танкерных перевозок до рекордных значений подорвал экономическую систему транспортировки на дальние расстояния и сдерживает интерес нефтепереработчиков из Азии к американским сортам нефти", - говорится в сообщении.
Так, покупка южнокорейской SK Energy американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой первого января, стало одной из немногих соглашений азиатских нефтеперерабатывающих компаний за последние недели, передает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров.
Агентство также приводит подробности, согласно которым южнокорейская нефтеперерабатывающая компания купила партию танкером класса Aframax и объемом примерно 600 тысяч баррелей.
 
НефтьМировая экономикаАЗИЯ
 
 
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