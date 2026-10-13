https://1prime.ru/20261013/ssha-874196660.html

США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле

США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле - 13.10.2026, ПРАЙМ

США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле

Соединенные Штаты Америки получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле, заявила во вторник новый пресс-секретарь Белого дома Кэти... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:11+0300

2026-10-13T17:11+0300

2026-10-13T17:11+0300

нефть

сша

венесуэла

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/18/865894721_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a93b73a81bd0a98e08f460e9ac9e6150.jpg

ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле, заявила во вторник новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария. "Президент (США Дональд) Трамп заключил крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории, предоставив США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле", - сказала Закария в ходе брифинга.

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, венесуэла