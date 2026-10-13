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США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле
США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле - 13.10.2026, ПРАЙМ
США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле
Соединенные Штаты Америки получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле, заявила во вторник новый пресс-секретарь Белого дома Кэти... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:11+0300
2026-10-13T17:11+0300
2026-10-13T17:11+0300
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле, заявила во вторник новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария. "Президент (США Дональд) Трамп заключил крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории, предоставив США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле", - сказала Закария в ходе брифинга.
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нефть, сша, венесуэла
США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле
Белый дом: США получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле, заявила во вторник новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.
"Президент (США Дональд) Трамп заключил крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории, предоставив США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле", - сказала Закария в ходе брифинга.