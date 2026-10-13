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Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира
Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира - 13.10.2026, ПРАЙМ
Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира
Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти в самолете пассажира, которого перед вылетом некачественно обследовал фельдшер авиагавани,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:15+0300
2026-10-13T12:15+0300
бизнес
общество
пермь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874180231.jpg?1791882958
ПЕРМЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти в самолете пассажира, которого перед вылетом некачественно обследовал фельдшер авиагавани, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. По данным суда, супружеская пара собиралась вылететь из Перми. Перед полетом мужчине стало плохо. Он обратился в здравпункт с жалобами на давящую боль в области сердца с отдачей в лопатку и жжение в груди. Фельдшер аэропорта измерила давление, уточнила, какие лекарства принимает пациент, и пришла к выводу, что симптомы связаны с простудой. Супруги прошли на посадку. В самолет мужчине стало плохо, рейс вернулся на стоянку, но спасти пассажира не удалось. После инцидента пермячка подала к АО "Международный аэропорт "Пермь" иск о компенсации морального вреда в связи с некачественно оказанными супругу медуслугами. "Погибший прожил с женой 22 года, был единственным кормильцем в семье... Младший сын стал свидетелем наступления смерти отца на борту самолета. Суд обязал АО выплатить денежные средства вдове, сыну и дочери умершего пассажира", - говорится в сообщении. Сумма компенсаций не разглашается.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, общество , пермь
Бизнес, Общество , ПЕРМЬ
12:15 13.10.2026
 
Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира

Суд обязал аэропорт Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира в самолете

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ПЕРМЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти в самолете пассажира, которого перед вылетом некачественно обследовал фельдшер авиагавани, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
По данным суда, супружеская пара собиралась вылететь из Перми. Перед полетом мужчине стало плохо. Он обратился в здравпункт с жалобами на давящую боль в области сердца с отдачей в лопатку и жжение в груди. Фельдшер аэропорта измерила давление, уточнила, какие лекарства принимает пациент, и пришла к выводу, что симптомы связаны с простудой.
Супруги прошли на посадку. В самолет мужчине стало плохо, рейс вернулся на стоянку, но спасти пассажира не удалось. После инцидента пермячка подала к АО "Международный аэропорт "Пермь" иск о компенсации морального вреда в связи с некачественно оказанными супругу медуслугами.
"Погибший прожил с женой 22 года, был единственным кормильцем в семье... Младший сын стал свидетелем наступления смерти отца на борту самолета. Суд обязал АО выплатить денежные средства вдове, сыну и дочери умершего пассажира", - говорится в сообщении.
Сумма компенсаций не разглашается.
 
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