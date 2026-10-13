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Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира

Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира - 13.10.2026, ПРАЙМ

Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти пассажира

Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти в самолете пассажира, которого перед вылетом некачественно обследовал фельдшер авиагавани,... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:15+0300

2026-10-13T12:15+0300

2026-10-13T12:15+0300

бизнес

общество

пермь

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ПЕРМЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Суд обязал аэропорт в Перми выплатить компенсацию после смерти в самолете пассажира, которого перед вылетом некачественно обследовал фельдшер авиагавани, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. По данным суда, супружеская пара собиралась вылететь из Перми. Перед полетом мужчине стало плохо. Он обратился в здравпункт с жалобами на давящую боль в области сердца с отдачей в лопатку и жжение в груди. Фельдшер аэропорта измерила давление, уточнила, какие лекарства принимает пациент, и пришла к выводу, что симптомы связаны с простудой. Супруги прошли на посадку. В самолет мужчине стало плохо, рейс вернулся на стоянку, но спасти пассажира не удалось. После инцидента пермячка подала к АО "Международный аэропорт "Пермь" иск о компенсации морального вреда в связи с некачественно оказанными супругу медуслугами. "Погибший прожил с женой 22 года, был единственным кормильцем в семье... Младший сын стал свидетелем наступления смерти отца на борту самолета. Суд обязал АО выплатить денежные средства вдове, сыну и дочери умершего пассажира", - говорится в сообщении. Сумма компенсаций не разглашается.

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бизнес, общество , пермь