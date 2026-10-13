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В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией
Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:54+0300
2026-10-13T08:54+0300
2026-10-13T08:54+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Бендиту Фрейташ, посетивший Москву с первым в истории визитом. "После визита в Россию я как министр иностранных дел отчитаюсь перед премьер-министром, а потом мы обратимся к профильным министерствам. В частности, к министерству нефти и минеральных ресурсов, чтобы оценить, какой есть потенциал для сотрудничества в сфере добычи ресурсов", - сказал Фрейташ. Он добавил, что предложит главе этого министерства Франсишку да Коште Монтейру запланировать визит в Москву для обсуждения возможностей взаимодействия. С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран. Шестого октября прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавров.
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нефть, москва, восточный тимор, сергей лавров, мид
Нефть, МОСКВА, Восточный Тимор, Сергей Лавров, МИД
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией
Глава МИД Восточного Тимора Фрейташ: страна оценит возможности сотрудничества с Россией
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Бендиту Фрейташ, посетивший Москву с первым в истории визитом.
"После визита в Россию я как министр иностранных дел отчитаюсь перед премьер-министром, а потом мы обратимся к профильным министерствам. В частности, к министерству нефти и минеральных ресурсов, чтобы оценить, какой есть потенциал для сотрудничества в сфере добычи ресурсов", - сказал Фрейташ.
Он добавил, что предложит главе этого министерства Франсишку да Коште Монтейру запланировать визит в Москву
для обсуждения возможностей взаимодействия.
С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора
посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран. Шестого октября прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавров
.