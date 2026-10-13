Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/timor-874172153.html
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией
Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:54+0300
2026-10-13T08:54+0300
нефть
москва
восточный тимор
сергей лавров
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874172153.jpg?1791870883
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Бендиту Фрейташ, посетивший Москву с первым в истории визитом. "После визита в Россию я как министр иностранных дел отчитаюсь перед премьер-министром, а потом мы обратимся к профильным министерствам. В частности, к министерству нефти и минеральных ресурсов, чтобы оценить, какой есть потенциал для сотрудничества в сфере добычи ресурсов", - сказал Фрейташ. Он добавил, что предложит главе этого министерства Франсишку да Коште Монтейру запланировать визит в Москву для обсуждения возможностей взаимодействия. С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран. Шестого октября прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавров.
москва
восточный тимор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, москва, восточный тимор, сергей лавров, мид
Нефть, МОСКВА, Восточный Тимор, Сергей Лавров, МИД
08:54 13.10.2026
 
В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией

Глава МИД Восточного Тимора Фрейташ: страна оценит возможности сотрудничества с Россией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Бендиту Фрейташ, посетивший Москву с первым в истории визитом.
"После визита в Россию я как министр иностранных дел отчитаюсь перед премьер-министром, а потом мы обратимся к профильным министерствам. В частности, к министерству нефти и минеральных ресурсов, чтобы оценить, какой есть потенциал для сотрудничества в сфере добычи ресурсов", - сказал Фрейташ.
Он добавил, что предложит главе этого министерства Франсишку да Коште Монтейру запланировать визит в Москву для обсуждения возможностей взаимодействия.
С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран. Шестого октября прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавров.
 
НефтьМОСКВАВосточный ТиморСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала