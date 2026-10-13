https://1prime.ru/20261013/timor-874172153.html

В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией

В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Восточном Тиморе оценят возможности сотрудничества с Россией

Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:54+0300

2026-10-13T08:54+0300

2026-10-13T08:54+0300

нефть

москва

восточный тимор

сергей лавров

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874172153.jpg?1791870883

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Восточного Тимора оценят возможности для сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Бендиту Фрейташ, посетивший Москву с первым в истории визитом. "После визита в Россию я как министр иностранных дел отчитаюсь перед премьер-министром, а потом мы обратимся к профильным министерствам. В частности, к министерству нефти и минеральных ресурсов, чтобы оценить, какой есть потенциал для сотрудничества в сфере добычи ресурсов", - сказал Фрейташ. Он добавил, что предложит главе этого министерства Франсишку да Коште Монтейру запланировать визит в Москву для обсуждения возможностей взаимодействия. С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран. Шестого октября прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавров.

москва

восточный тимор

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, москва, восточный тимор, сергей лавров, мид