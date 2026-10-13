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Трамп обвинил хуситов в попытках поднять цены на нефть перед выборами в США

Трамп обвинил хуситов в попытках поднять цены на нефть перед выборами в США - 13.10.2026, ПРАЙМ

Трамп обвинил хуситов в попытках поднять цены на нефть перед выборами в США

Президент США Дональд Трамп обвинил йеменское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в попытках спровоцировать рост цен на нефть перед... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T20:00+0300

2026-10-13T20:00+0300

2026-10-13T20:03+0300

нефть

саудовская аравия

сша

эр-рияд

дональд трамп

йемен

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил йеменское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в попытках спровоцировать рост цен на нефть перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах. "Хуситы ведут себя очень плохо. Они долгое время не проявляли активности, но теперь вновь появились и наносят удары по Саудовской Аравии, намеренно пытаясь поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США... но я останусь здесь и после выборов и никогда этого не забуду", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Военные действия между Саудовской Аравией и хуситами активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы 5 октября объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их. Атаки на аэропорт Эр-Рияда в минувшие выходные унесли жизни 14 человек, более 300 получили ранения.

саудовская аравия

сша

эр-рияд

йемен

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нефть, саудовская аравия, сша, эр-рияд, дональд трамп, йемен