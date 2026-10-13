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Цена нефти Brent может достичь $120 за баррель, считает экс-министр Чили - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Цена нефти Brent может достичь $120 за баррель, считает экс-министр Чили
Цена нефти Brent может достичь $120 за баррель, считает экс-министр Чили - 13.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent может достичь $120 за баррель, считает экс-министр Чили
Цена нефти марки Brent в ближайшие месяцы может достигнуть 120 долларов за баррель на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:28+0300
2026-10-13T09:28+0300
нефть
персидский залив
ормузский пролив
эр-рияд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874173254.jpg?1791872916
ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent в ближайшие месяцы может достигнуть 120 долларов за баррель на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками из региона, если ситуация существенно не изменится, считает бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери. Нефть продолжает дорожать на фоне военного конфликта вокруг Ирана, нападений на танкеры в Персидском заливе и новых ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии. В понедельник, 12 октября, стоимость Brent поднималась до 107 долларов за баррель. "При условии, что текущие ограничения в целом сохранятся, а ситуация не будет стремительно обостряться или, напротив, быстро нормализоваться, я считаю диапазон 100-120 долларов за баррель для нефти Brent разумным базовым сценарием на ближайшие месяцы - но не безусловным прогнозом", - сказал Райнери РИА Новости. По его словам, дальнейшее сокращение поставок может поднять цены выше этого диапазона. Деэскалация, напротив, способна вернуть стоимость Brent ниже 100 долларов за баррель. Ситуация на мировом нефтяном рынке остается напряженной из-за продолжающихся атак на судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Дополнительные опасения вызвали удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда и нападения на нефтяные танкеры у побережья Омана. Несмотря на постепенное восстановление экспорта нефти из региона, повреждения нефтеперерабатывающих предприятий продолжают ограничивать поставки топлива. Управление энергетической информации США (EIA) в сентябре прогнозировало среднюю цену Brent во втором полугодии 2026 года на уровне около 90 долларов за баррель. В 2027 году ведомство ожидало ее снижения до 74 долларов по мере восстановления поставок с Ближнего Востока.
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192
40
192
40
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4.7
96
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нефть, персидский залив, ормузский пролив, эр-рияд
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, Эр-Рияд
09:28 13.10.2026
 
Цена нефти Brent может достичь $120 за баррель, считает экс-министр Чили

Экс-министр энергетики Чили Райнери: цена нефти Brent может достичь $120 за баррель

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent в ближайшие месяцы может достигнуть 120 долларов за баррель на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками из региона, если ситуация существенно не изменится, считает бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери.
Нефть продолжает дорожать на фоне военного конфликта вокруг Ирана, нападений на танкеры в Персидском заливе и новых ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии. В понедельник, 12 октября, стоимость Brent поднималась до 107 долларов за баррель.
"При условии, что текущие ограничения в целом сохранятся, а ситуация не будет стремительно обостряться или, напротив, быстро нормализоваться, я считаю диапазон 100-120 долларов за баррель для нефти Brent разумным базовым сценарием на ближайшие месяцы - но не безусловным прогнозом", - сказал Райнери РИА Новости.
По его словам, дальнейшее сокращение поставок может поднять цены выше этого диапазона. Деэскалация, напротив, способна вернуть стоимость Brent ниже 100 долларов за баррель.
Ситуация на мировом нефтяном рынке остается напряженной из-за продолжающихся атак на судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Дополнительные опасения вызвали удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда и нападения на нефтяные танкеры у побережья Омана. Несмотря на постепенное восстановление экспорта нефти из региона, повреждения нефтеперерабатывающих предприятий продолжают ограничивать поставки топлива.
Управление энергетической информации США (EIA) в сентябре прогнозировало среднюю цену Brent во втором полугодии 2026 года на уровне около 90 долларов за баррель. В 2027 году ведомство ожидало ее снижения до 74 долларов по мере восстановления поставок с Ближнего Востока.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОрмузский проливЭр-Рияд
 
 
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