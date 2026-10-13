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Российские ученые разработали алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Российские ученые разработали алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры
Российские ученые разработали алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры - 13.10.2026, ПРАЙМ
Российские ученые разработали алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры
Российские ученые разработали алгоритм HARP для снижения нагрузки на дата-центры, сообщила газета "Известия". | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T01:44+0300
2026-10-13T01:44+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали алгоритм HARP для снижения нагрузки на дата-центры, сообщила газета "Известия". "Специалисты МФТИ разработали алгоритм HARP, который позволяет сжимать языковые модели практически без потери точности. Технология способна вдвое увеличить скорость работы ИИ-систем, а также снизить потребность в вычислительных мощностях и памяти дата-центров. Алгоритм успешно испытали на языковых моделях Llama и Qwen. При наиболее жестком сжатии ошибка снизилась на 15%", - пишет газета. Отмечается, что HARP и уже сжатые с его помощью нейросети доступны для свободного использования. Газета поясняет, что большие языковые модели требуют значительных вычислительных ресурсов, а их работа во многом ограничена пропускной способностью памяти. Чтобы уменьшить объем данных, ученые используют квантование - представление весов модели меньшим числом битов. Чем сильнее сжатие, тем выше риск снижения точности. А алгоритм HARP позволяет уменьшить эти потери. Кроме того, HARP не заменяет существующие методы квантования, а работает поверх них. Разработку проверили на моделях разного масштаба. Как рассказал "Известиям" эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский, главным преимуществом такого подхода является то, что он встраивается в уже существующие методы сжатия и улучшает их результат, и разработчикам не придется перестраивать привычные инструменты. Он добавил, что для российского рынка это особенно актуально, так как эффективное использование имеющихся вычислительных мощностей позволяет быстрее развивать отечественные ИИ-сервисы и внедрять их в различных отраслях экономики.
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технологии, бизнес, мфти, нти
Технологии, Бизнес, МФТИ, НТИ
01:44 13.10.2026
 
Российские ученые разработали алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры

"Известия": российские ученые разработали алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали алгоритм HARP для снижения нагрузки на дата-центры, сообщила газета "Известия".
"Специалисты МФТИ разработали алгоритм HARP, который позволяет сжимать языковые модели практически без потери точности. Технология способна вдвое увеличить скорость работы ИИ-систем, а также снизить потребность в вычислительных мощностях и памяти дата-центров. Алгоритм успешно испытали на языковых моделях Llama и Qwen. При наиболее жестком сжатии ошибка снизилась на 15%", - пишет газета.
Отмечается, что HARP и уже сжатые с его помощью нейросети доступны для свободного использования.
Газета поясняет, что большие языковые модели требуют значительных вычислительных ресурсов, а их работа во многом ограничена пропускной способностью памяти. Чтобы уменьшить объем данных, ученые используют квантование - представление весов модели меньшим числом битов. Чем сильнее сжатие, тем выше риск снижения точности. А алгоритм HARP позволяет уменьшить эти потери.
Кроме того, HARP не заменяет существующие методы квантования, а работает поверх них. Разработку проверили на моделях разного масштаба.
Как рассказал "Известиям" эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский, главным преимуществом такого подхода является то, что он встраивается в уже существующие методы сжатия и улучшает их результат, и разработчикам не придется перестраивать привычные инструменты.
Он добавил, что для российского рынка это особенно актуально, так как эффективное использование имеющихся вычислительных мощностей позволяет быстрее развивать отечественные ИИ-сервисы и внедрять их в различных отраслях экономики.
 
ТехнологииБизнесМФТИНТИ
 
 
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