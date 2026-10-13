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Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме
Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме
Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме, охватывающей 13 штатов и Вашингтон, из-за угрозы дефицита электроэнергии, следует из текста... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:15+0300
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме, охватывающей 13 штатов и Вашингтон, из-за угрозы дефицита электроэнергии, следует из текста приказа Министра энергетики США, с которым ознакомилось РИА Новости. "В соответствии с полномочиями, возложенными на министра энергетики... Настоящим устанавливаю, что в регионе PJM существует чрезвычайная ситуация в связи с резким ростом спроса на электроэнергию либо нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства и передачи", – говорится в документе, подписанном министром энергетики США Крисом Райтом. Речь идет об энергосистеме под управлением регионального оператора PJM Interconnection, обслуживающей полностью или частично 13 американских штатов и федеральный округ Колумбия. По прогнозам, в вторник потребление электроэнергии в регионе может достичь 111,5 тысячи мегаватт, а в среду запас мощностей относительно необходимого резерва может сократиться до 900 мегаватт. При этом из-за остановки ряда электростанций будет недоступно около 61,6 тысячи мегаватт мощностей. Для предотвращения перебоев с электричеством минэнерго разрешило задействовать дополнительные электростанции, даже если это приведет к превышению установленных экологических ограничений. В крайнем случае центры обработки данных и другие крупные потребители могут быть переведены на резервные источники электроэнергии. Чрезвычайные меры будут действовать с 13 по 16 октября.
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мировая экономика, сша, колумбия
Мировая экономика, США, КОЛУМБИЯ
Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме
Минэнерго США объявило ЧС в энергосистеме из-за угрозы дефицита электроэнергии
ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме, охватывающей 13 штатов и Вашингтон, из-за угрозы дефицита электроэнергии, следует из текста приказа Министра энергетики США, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В соответствии с полномочиями, возложенными на министра энергетики... Настоящим устанавливаю, что в регионе PJM существует чрезвычайная ситуация в связи с резким ростом спроса на электроэнергию либо нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства и передачи", – говорится в документе, подписанном министром энергетики США
Крисом Райтом.
Речь идет об энергосистеме под управлением регионального оператора PJM Interconnection, обслуживающей полностью или частично 13 американских штатов и федеральный округ Колумбия
.
По прогнозам, в вторник потребление электроэнергии в регионе может достичь 111,5 тысячи мегаватт, а в среду запас мощностей относительно необходимого резерва может сократиться до 900 мегаватт. При этом из-за остановки ряда электростанций будет недоступно около 61,6 тысячи мегаватт мощностей.
Для предотвращения перебоев с электричеством минэнерго разрешило задействовать дополнительные электростанции, даже если это приведет к превышению установленных экологических ограничений. В крайнем случае центры обработки данных и другие крупные потребители могут быть переведены на резервные источники электроэнергии.
Чрезвычайные меры будут действовать с 13 по 16 октября.