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Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета
Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета - 13.10.2026, ПРАЙМ
Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех статс-секретарей на рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:28+0300
2026-10-13T16:28+0300
2026-10-13T16:28+0300
россия
вячеслав володин
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борис ковальчук
госдума
счетная палата
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех статс-секретарей на рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 года, чтобы каждое министерство понимало параметры, которые предстоит реализовывать.
В Госдуме во вторник рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Давайте пригласим на рассмотрение бюджета в первом чтении всех статс-секретарей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это нужно, чтобы каждое министерство, каждый главный распорядитель бюджетных средств понимал параметры, которые ему предстоит дальше реализовывать.
Он также поблагодарил министра финансов России и его первого заместителя за то, что между Госдумой и ведомством сложился диалог.
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россия, вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Госдума, Счетная палата
Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета
Володин предложил пригласить всех статс-секретарей на рассмотрение проекта бюджета
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех статс-секретарей на рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 года, чтобы каждое министерство понимало параметры, которые предстоит реализовывать.
В Госдуме во вторник рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Давайте пригласим на рассмотрение бюджета в первом чтении всех статс-секретарей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это нужно, чтобы каждое министерство, каждый главный распорядитель бюджетных средств понимал параметры, которые ему предстоит дальше реализовывать.
Он также поблагодарил министра финансов России и его первого заместителя за то, что между Госдумой и ведомством сложился диалог.