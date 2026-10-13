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Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета

Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета - 13.10.2026, ПРАЙМ

Володин предложил пригласить статс-секретарей на рассмотрение бюджета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех статс-секретарей на рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:28+0300

2026-10-13T16:28+0300

2026-10-13T16:28+0300

россия

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антон силуанов

борис ковальчук

госдума

счетная палата

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех статс-секретарей на рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 года, чтобы каждое министерство понимало параметры, которые предстоит реализовывать. В Госдуме во вторник рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Давайте пригласим на рассмотрение бюджета в первом чтении всех статс-секретарей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, это нужно, чтобы каждое министерство, каждый главный распорядитель бюджетных средств понимал параметры, которые ему предстоит дальше реализовывать. Он также поблагодарил министра финансов России и его первого заместителя за то, что между Госдумой и ведомством сложился диалог.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата