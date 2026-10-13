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"Яндекс Пэй" восстановил доступ к переводам и платежам

"Яндекс Пэй" восстановил доступ к переводам и платежам - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Пэй" восстановил доступ к переводам и платежам

"Яндекс Пэй" постепенно возвращается к работе, восстановлен доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил руководитель финтех-направления... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:55+0300

2026-10-13T08:55+0300

2026-10-13T08:55+0300

технологии

финансы

рязанская область

калуга

яндекс

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" постепенно возвращается к работе, восстановлен доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов. "Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно также возвращаются переводы в Сейвах, по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими. Доступ открываем поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой", - говорится в сообщении Пирогова в Telegram-канале сервиса. Отмечается, что оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. В сервисе добавили, что некоторые функции "Яндекс Пэй" все еще недоступны, возможны ошибки при отдельных операциях. Подчеркивается, что после атак БПЛА на дата-центры "Яндекса" инженеры полностью перестраивали инфраструктуру, чтобы вернуть доступ к привычным функциям, в связи с этим восстановление занимает больше времени. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.

рязанская область

калуга

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технологии, финансы, рязанская область, калуга, яндекс