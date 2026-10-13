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"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА

"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА

"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА, тема обсуждается и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:51+0300

2026-10-13T12:51+0300

2026-10-13T12:51+0300

технологии

россия

рязанская область

калуга

дмитрий песков

яндекс

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА, тема обсуждается и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Подождите, пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли на уровне правительства РФ механизм компенсации гражданам, если сбои в работе "Яндекса" приведут к финансовым потерям. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.

рязанская область

калуга

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технологии, россия, рязанская область, калуга, дмитрий песков, яндекс