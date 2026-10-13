Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/yandeks-874181408.html
"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА
"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА
"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА, тема обсуждается и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:51+0300
2026-10-13T12:51+0300
технологии
россия
рязанская область
калуга
дмитрий песков
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874181408.jpg?1791885092
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА, тема обсуждается и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Подождите, пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли на уровне правительства РФ механизм компенсации гражданам, если сбои в работе "Яндекса" приведут к финансовым потерям. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
рязанская область
калуга
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рязанская область, калуга, дмитрий песков, яндекс
Технологии, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Дмитрий Песков, Яндекс
12:51 13.10.2026
 
"Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА

В Кремле заявили, что "Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атак БПЛА, тема обсуждается и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подождите, пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли на уровне правительства РФ механизм компенсации гражданам, если сбои в работе "Яндекса" приведут к финансовым потерям.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
 
ТехнологииРОССИЯРязанская областьКалугаДмитрий ПесковЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала