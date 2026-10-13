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Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля

Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля

Рубль по итогам торговой сессии вторника снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,56 рубля, следует из данных Московской... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:21+0300

2026-10-13T19:21+0300

2026-10-13T19:21+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вторника снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек и составил 12,56 рубля.

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рынок, торги, юань, рубль, валюта, курсы валют