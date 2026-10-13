https://1prime.ru/20261013/yuan-874201466.html
Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля
Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля
Рубль по итогам торговой сессии вторника снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,56 рубля, следует из данных Московской... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:21+0300
2026-10-13T19:21+0300
2026-10-13T19:21+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вторника снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек и составил 12,56 рубля.
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Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, валюта, Курсы валют
Курс юаня на Московской бирже составил 12,56 рубля
Курс юаня закрыл торги на Мосбирже на отметке 12,56 рубля