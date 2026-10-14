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В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке
В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке - 14.10.2026, ПРАЙМ
В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке
Спрос на энергию в Африке в 2050 году вырастет до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки с уровня 2025 года 17,5 миллиона б.н.э. в сутки... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:46+0300
2026-10-14T20:50+0300
нефть
мировая экономика
африка
хайсам аль-гайс
опек
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Спрос на энергию в Африке в 2050 году вырастет до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки с уровня 2025 года 17,5 миллиона б.н.э. в сутки на фоне роста численности населения, а также ускорения экономического развития, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в рамках Африканской энергетической недели в Кейптауне. "В ходе сессии под названием "Круглый стол ОПЕК-Африка: роль Африки на долгосрочных мировых энергетических рынках" Его превосходительство аль-Гайс подчеркнул, что "ожидается, что спрос на энергию в Африке вырастет с 17,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 году до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2050 году, учитывая рост населения и ускорение экономического развития", - пишет ОПЕК в соцсети X. Генсек ОПЕК также подчеркнул, что при рассмотрении роли Африки в будущем энергетической отрасли необходимо уделить должное внимание решению двух критических вопросов - инвестиций в энергетику и энергетической бедности. Для решения этих вопросов потребуются все виды энергии, добавил он.
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нефть, мировая экономика, африка, хайсам аль-гайс, опек
Нефть, Мировая экономика, АФРИКА, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК
20:46 14.10.2026 (обновлено: 20:50 14.10.2026)
 
В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке

ОПЕК: спрос на энергию в Африке в 2050 году вырастет до 29,3 миллиона б.н.э. в сутки

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Спрос на энергию в Африке в 2050 году вырастет до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки с уровня 2025 года 17,5 миллиона б.н.э. в сутки на фоне роста численности населения, а также ускорения экономического развития, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в рамках Африканской энергетической недели в Кейптауне.
"В ходе сессии под названием "Круглый стол ОПЕК-Африка: роль Африки на долгосрочных мировых энергетических рынках" Его превосходительство аль-Гайс подчеркнул, что "ожидается, что спрос на энергию в Африке вырастет с 17,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 году до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2050 году, учитывая рост населения и ускорение экономического развития", - пишет ОПЕК в соцсети X.
Генсек ОПЕК также подчеркнул, что при рассмотрении роли Африки в будущем энергетической отрасли необходимо уделить должное внимание решению двух критических вопросов - инвестиций в энергетику и энергетической бедности. Для решения этих вопросов потребуются все виды энергии, добавил он.
 
НефтьМировая экономикаАФРИКАХайсам аль-ГайсОПЕК
 
 
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