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В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке

В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке - 14.10.2026, ПРАЙМ

В ОПЕК оценили рост спроса на энергию в Африке

Спрос на энергию в Африке в 2050 году вырастет до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки с уровня 2025 года 17,5 миллиона б.н.э. в сутки... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:46+0300

2026-10-14T20:46+0300

2026-10-14T20:50+0300

нефть

мировая экономика

африка

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Спрос на энергию в Африке в 2050 году вырастет до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки с уровня 2025 года 17,5 миллиона б.н.э. в сутки на фоне роста численности населения, а также ускорения экономического развития, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в рамках Африканской энергетической недели в Кейптауне. "В ходе сессии под названием "Круглый стол ОПЕК-Африка: роль Африки на долгосрочных мировых энергетических рынках" Его превосходительство аль-Гайс подчеркнул, что "ожидается, что спрос на энергию в Африке вырастет с 17,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 году до 29,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2050 году, учитывая рост населения и ускорение экономического развития", - пишет ОПЕК в соцсети X. Генсек ОПЕК также подчеркнул, что при рассмотрении роли Африки в будущем энергетической отрасли необходимо уделить должное внимание решению двух критических вопросов - инвестиций в энергетику и энергетической бедности. Для решения этих вопросов потребуются все виды энергии, добавил он.

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нефть, мировая экономика, африка, хайсам аль-гайс, опек