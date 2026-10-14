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Аналитик: алюминий в 2027 году будет стоить 3110 долларов
Аналитик: алюминий в 2027 году будет стоить 3110 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Аналитик: алюминий в 2027 году будет стоить 3110 долларов
Средняя цена на алюминий в мире в следующем году будет на уровне 3110 долларов за тонну, на стоимость металла будет влиять геополитическая ситуация на Ближнем... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:23+0300
2026-10-14T18:23+0300
2026-10-14T18:23+0300
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ближний восток
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средняя цена на алюминий в мире в следующем году будет на уровне 3110 долларов за тонну, на стоимость металла будет влиять геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Казаков. Ранее в среду биржевая цена алюминия в мире впервые с начала года опустилась ниже 3000 долларов за тонну. "Наш прогноз средней цены на алюминий в следующем году - 3110 долларов за тонну. Мы оставляем возможность последующих геополитических всплесков на Ближнем Востоке на горизонте 12 месяцев", - сказал он. По словам Казакова, стоимость "крылатого" металла снижается на фоне сильного доллара и растущих ставок в свете жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Эксперт отметил, что сказывается локальный рост запасов в Китае - производство высокое, а потребление затормозилось на фоне праздников. К тому же, восстановление поврежденных на Ближнем Востоке алюминиевых мощностей идет быстрее ожиданий аналитиков, добавил Казаков.
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нефть, ближний восток, китай, "бкс мир инвестиций"
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, "БКС Мир инвестиций"
Аналитик: алюминий в 2027 году будет стоить 3110 долларов
Аналитик Казаков: средняя цена на алюминий в следующем году будет на уровне 3110 долларов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средняя цена на алюминий в мире в следующем году будет на уровне 3110 долларов за тонну, на стоимость металла будет влиять геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Казаков.
Ранее в среду биржевая цена алюминия в мире впервые с начала года опустилась ниже 3000 долларов за тонну.
"Наш прогноз средней цены на алюминий в следующем году - 3110 долларов за тонну. Мы оставляем возможность последующих геополитических всплесков на Ближнем Востоке
на горизонте 12 месяцев", - сказал он.
По словам Казакова, стоимость "крылатого" металла снижается на фоне сильного доллара и растущих ставок в свете жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС).
Эксперт отметил, что сказывается локальный рост запасов в Китае
- производство высокое, а потребление затормозилось на фоне праздников. К тому же, восстановление поврежденных на Ближнем Востоке алюминиевых мощностей идет быстрее ожиданий аналитиков, добавил Казаков.