https://1prime.ru/20261014/bali-874216584.html

Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей

Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей

Перебои с топливом на Бали вызвали задержки туристических трансферов и снабжения отелей, сообщил глава представительства Банка Индонезии в провинции Ахрис... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:57+0300

2026-10-14T10:57+0300

2026-10-14T10:57+0300

туризм

бизнес

бали

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874216584.jpg?1791964652

ДЖАКАРТА, 14 окт – ПРАЙМ. Перебои с топливом на Бали вызвали задержки туристических трансферов и снабжения отелей, сообщил глава представительства Банка Индонезии в провинции Ахрис Сарвани. Перебои с бензином затронули ряд районов Бали. Генконсульство России на острове рекомендовало соотечественникам заранее планировать маршруты, предусматривать дополнительное время на дорогу и по возможности избегать необязательных поездок. "Ограниченные поставки топлива в последние дни прежде всего затруднили передвижение местных жителей и туристов... Сообщалось о задержках трансферов гостей отелей, а также поставок продуктов питания, напитков и оказания услуг прачечных", – сообщил Ахрис Сарвани журналистам. При этом он добавил, что предприятия в целом продолжают работать, а признаков существенных нарушений экономической деятельности на всем острове пока нет. Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что по состоянию на утро среды туристы на индонезийском острове Бали продолжают стоять в очередях за бензином, несмотря на меры по ускорению поставок топлива и перевод части заправок на круглосуточную работу.

бали

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, бали