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Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей
Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей
Перебои с топливом на Бали вызвали задержки туристических трансферов и снабжения отелей, сообщил глава представительства Банка Индонезии в провинции Ахрис... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:57+0300
2026-10-14T10:57+0300
2026-10-14T10:57+0300
туризм
бизнес
бали
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ДЖАКАРТА, 14 окт – ПРАЙМ. Перебои с топливом на Бали вызвали задержки туристических трансферов и снабжения отелей, сообщил глава представительства Банка Индонезии в провинции Ахрис Сарвани.
Перебои с бензином затронули ряд районов Бали. Генконсульство России на острове рекомендовало соотечественникам заранее планировать маршруты, предусматривать дополнительное время на дорогу и по возможности избегать необязательных поездок.
"Ограниченные поставки топлива в последние дни прежде всего затруднили передвижение местных жителей и туристов... Сообщалось о задержках трансферов гостей отелей, а также поставок продуктов питания, напитков и оказания услуг прачечных", – сообщил Ахрис Сарвани журналистам.
При этом он добавил, что предприятия в целом продолжают работать, а признаков существенных нарушений экономической деятельности на всем острове пока нет.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что по состоянию на утро среды туристы на индонезийском острове Бали продолжают стоять в очередях за бензином, несмотря на меры по ускорению поставок топлива и перевод части заправок на круглосуточную работу.
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туризм, бизнес, бали
Перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей
Банк Индонезии: перебои с топливом на Бали вызвали задержки трансферов и снабжения отелей
ДЖАКАРТА, 14 окт – ПРАЙМ. Перебои с топливом на Бали вызвали задержки туристических трансферов и снабжения отелей, сообщил глава представительства Банка Индонезии в провинции Ахрис Сарвани.
Перебои с бензином затронули ряд районов Бали. Генконсульство России на острове рекомендовало соотечественникам заранее планировать маршруты, предусматривать дополнительное время на дорогу и по возможности избегать необязательных поездок.
"Ограниченные поставки топлива в последние дни прежде всего затруднили передвижение местных жителей и туристов... Сообщалось о задержках трансферов гостей отелей, а также поставок продуктов питания, напитков и оказания услуг прачечных", – сообщил Ахрис Сарвани журналистам.
При этом он добавил, что предприятия в целом продолжают работать, а признаков существенных нарушений экономической деятельности на всем острове пока нет.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что по состоянию на утро среды туристы на индонезийском острове Бали продолжают стоять в очередях за бензином, несмотря на меры по ускорению поставок топлива и перевод части заправок на круглосуточную работу.