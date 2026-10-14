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Часть жителей шести областей Украины остались без электричества

Часть жителей шести областей Украины остались без электричества - 14.10.2026, ПРАЙМ

Часть жителей шести областей Украины остались без электричества

Часть жителей Киева, а также Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областей Украины остались без электричества, сообщает украинская | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:48+0300

2026-10-14T10:48+0300

2026-10-14T10:48+0300

киев

украина

запорожская область

укрэнерго

всу

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Часть жителей Киева, а также Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть обесточенные потребители в городе Киев, Харьковской, Черниговской, Сумской, ... Днепропетровской, Хмельницкой ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Также компания сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области.

киев

украина

запорожская область

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киев, украина, запорожская область, укрэнерго, всу