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Часть жителей шести областей Украины остались без электричества
Часть жителей шести областей Украины остались без электричества - 14.10.2026, ПРАЙМ
Часть жителей шести областей Украины остались без электричества
Часть жителей Киева, а также Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областей Украины остались без электричества, сообщает украинская | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:48+0300
2026-10-14T10:48+0300
2026-10-14T10:48+0300
киев
украина
запорожская область
укрэнерго
всу
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Часть жителей Киева, а также Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в городе Киев, Харьковской, Черниговской, Сумской, ... Днепропетровской, Хмельницкой ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Также компания сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области.
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киев, украина, запорожская область, укрэнерго, всу
Киев, УКРАИНА, Запорожская область, Укрэнерго, ВСУ
Часть жителей шести областей Украины остались без электричества
"Укрэнерго": часть жителей Киева и нескольких областей Украины остались без электричества
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Часть жителей Киева, а также Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в городе Киев, Харьковской, Черниговской, Сумской, ... Днепропетровской, Хмельницкой ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Также компания сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области.