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На Дальнем Востоке введут накопители электроэнергии к зиме 2028/2029 годов
На Дальнем Востоке введут накопители электроэнергии к зиме 2028/2029 годов - 14.10.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке введут накопители электроэнергии к зиме 2028/2029 годов
Ввод накопителей электроэнергии на Дальнем Востоке ожидается к зиме 2028/2029 годов, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:17+0300
2026-10-14T10:17+0300
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дальний восток
крым
кубань
сергей цивилев
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ввод накопителей электроэнергии на Дальнем Востоке ожидается к зиме 2028/2029 годов, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Строительство накопителей энергии мощностью до 250 МВт на Дальнем Востоке планируется в рамках развития возобновляемой энергетики и для покрытия прогнозируемого дефицита мощности. Решение об их строительстве кабмином уже принято. "Должно быть введено… расчетный срок… до 2029 года… соответственно, к зиме 2028/2029 года", - ответил Опадчий на вопрос, определены ли сроки строительства накопителей на Дальнем Востоке. Он также отметил, что пока только обсуждается вопрос нового конкурса по строительству ВИЭ в комбинации с накопителями на Дальнем Востоке. Системы накопления электроэнергии на 350 МВт были введены в этом году в энергосистеме Юга России. Как отмечал глава Минэнерго Сергей Цивилев, эти системы востребованы в условиях распространения возобновляемой энергетики, и в общей сложности в России планируется ввести 6,2 ГВт такой генерации, а будущие конкурсы ВИЭ планируется проводить с применением накопителей. Строительством накопителей энергии мощностью 100 МВт в энергосистеме Крыма и мощностью 250 МВт на Кубани занимались "Россети". В феврале компания сообщала РИА Новости, что заинтересована в строительстве систем накопления и в Приморье. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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дальний восток, крым, кубань, сергей цивилев, россети
Дальний Восток, КРЫМ, КУБАНЬ, Сергей Цивилев, Россети
На Дальнем Востоке введут накопители электроэнергии к зиме 2028/2029 годов
Опадчий: ввод накопителей электроэнергии на Дальнем Востоке ожидается к зиме
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ввод накопителей электроэнергии на Дальнем Востоке ожидается к зиме 2028/2029 годов, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Строительство накопителей энергии мощностью до 250 МВт на Дальнем Востоке
планируется в рамках развития возобновляемой энергетики и для покрытия прогнозируемого дефицита мощности. Решение об их строительстве кабмином уже принято.
"Должно быть введено… расчетный срок… до 2029 года… соответственно, к зиме 2028/2029 года", - ответил Опадчий на вопрос, определены ли сроки строительства накопителей на Дальнем Востоке.
Он также отметил, что пока только обсуждается вопрос нового конкурса по строительству ВИЭ в комбинации с накопителями на Дальнем Востоке.
Системы накопления электроэнергии на 350 МВт были введены в этом году в энергосистеме Юга России. Как отмечал глава Минэнерго Сергей Цивилев
, эти системы востребованы в условиях распространения возобновляемой энергетики, и в общей сложности в России планируется ввести 6,2 ГВт такой генерации, а будущие конкурсы ВИЭ планируется проводить с применением накопителей.
Строительством накопителей энергии мощностью 100 МВт в энергосистеме Крыма
и мощностью 250 МВт на Кубани
занимались "Россети
". В феврале компания сообщала РИА Новости, что заинтересована в строительстве систем накопления и в Приморье
.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.