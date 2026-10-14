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Экс-министр энергетики Чили: цена на нефть может превысить $120 за баррель

Экс-министр энергетики Чили: цена на нефть может превысить $120 за баррель - 14.10.2026, ПРАЙМ

Экс-министр энергетики Чили: цена на нефть может превысить $120 за баррель

Цена нефти марки Brent может превысить 120 долларов за баррель в случае новых серьезных перебоев с поставками с Ближнего Востока, заявил РИА Новости бывший... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:34+0300

2026-10-14T11:34+0300

2026-10-14T11:34+0300

нефть

ближний восток

ормузский пролив

чили

мэа

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ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent может превысить 120 долларов за баррель в случае новых серьезных перебоев с поставками с Ближнего Востока, заявил РИА Новости бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери. По данным аналитической компании Kpler, экспорт нефти с Ближнего Востока постепенно восстанавливается, однако пока остается ниже уровня до начала конфликта. В сентябре поставки оттуда составляли около 16,3 миллиона баррелей в сутки — примерно на 3,2 миллиона меньше, чем в феврале. "В подобных обстоятельствах цена на нефть Brent может устойчиво удерживаться на уровне выше 120 долларов за баррель", — сказал Райнери. "В нынешних условиях главный непосредственный риск роста цен связан с возможными новыми масштабными перебоями в системе добычи и экспорта нефти на Ближнем Востоке — в первую очередь на маршрутах через Персидский залив, а также на альтернативных направлениях", — отметил Райнери. Он пояснил, что дополнительное сокращение транзита через Ормузский пролив, новые сбои на объектах добычи и экспорта или ограничения на альтернативных маршрутах способны усилить дефицит предложения. Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. По данным управления энергетической информации США (EIA), в первой половине прошлого года через него ежедневно проходило около 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, что соответствовало примерно 20% мирового потребления. Саудовская Аравия и ОАЭ располагают трубопроводами, позволяющими поставлять нефть в обход пролива. Однако, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), их дополнительные мощности составляют от 3,5 до 5,5 миллиона баррелей в сутки, чего недостаточно для полной замены поставок через Ормузский пролив.

ближний восток

ормузский пролив

чили

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нефть, ближний восток, ормузский пролив, чили, мэа