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Эксперт рассказал, как Российские технологии решат проблему голода в Африке

Эксперт рассказал, как Российские технологии решат проблему голода в Африке - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Российские технологии решат проблему голода в Африке

Российские цифровые технологии помогут решить проблему голода в Африке, который возникает не по причине перенаселения или нехватки земли, а из-за проблем в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:17+0300

2026-10-14T17:17+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российские цифровые технологии помогут решить проблему голода в Африке, который возникает не по причине перенаселения или нехватки земли, а из-за проблем в логистике и информационных пробелов, заявил директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. "Цифровизация должна сыграть решающую роль в решении проблемы голода (в Африке - ред.), потому что продуктов в мире достаточно... Проблема в логистике и информации", - сказал Маслов во время круглого стола между Москвой, Уагадуду, Ниамеем и Аддис-Абебой на тему "Российско-африканский диалог о продовольственном суверенитете" на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт уточнил, что причина продовольственного недостатка в Африке заключается не в отсутствии земли или переизбытке населения, как это зачастую преподносится, а именно в пробелах в цифровизации. "Россия - один из мировых лидеров в разработке цифровых платформ. Явно, проникновение в Африку российских решений платформенных - не за горами. Оно как раз и будет способствовать решению проблем с доставками продовольствия", - подчеркнул Маслов. По его словам, фокус продовольственного диалога между Россией и Африкой уже сместился с поставок продовольствия к обсуждению стратегии продовольственного суверенитета континента. В частности, уже обсуждаются поставки агрохимии, семян, вакцин и кормов для животных, а также подготовки кадров, указал Маслов. "Мы понимаем что у Африки нет другого будущего, кроме как обеспечивать свое продовольствие самостоятельно", - подчеркнул он. Поэтому, по мнению эксперта, ключевой вопрос сейчас заключается в том, когда Африка достигнет продовольственного суверенитета и какую роль в этом сыграет Россия.

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