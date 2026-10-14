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Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море
Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море - 14.10.2026, ПРАЙМ
Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море
Норвежская энергетическая компания Equinor объявила об обнаружении новых залежей нефти и газа недалеко от месторождения Oseberg в Северном море. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:24+0300
2026-10-14T10:24+0300
нефть
газ
европа
норвегия
северное море
equinor
totalenergies
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor объявила об обнаружении новых залежей нефти и газа недалеко от месторождения Oseberg в Северном море. "Equinor и его партнеры — Petoro и TotalEnergies — обнаружили нефть и газ в разведочной скважине 30/8-7 S Grimsnes недалеко от месторождения Oseberg", - говорится в релизе. Предварительная оценка запасов составляет 19-50 миллионов баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента, или 3-8 миллионов кубометров, уточняет компания. Разведочная скважина расположена примерно в 15 километрах к юго-западу от платформы Oseberg Sor и в 145 километрах к западу от города Бергена, говорится в релизе. Отдельно Equinor обращает внимание на то, что норвежские нефть и газ имеют важное значение для "энергетической безопасности" Европы; страна обеспечивает 20% потребностей Европы в нефти и 30 % — в газе, однако добыча на существующих месторождениях сокращается по мере их истощения. Компания заявила, что ее цель - сохранить уровень добычи на норвежском континентальном шельфе на уровне 1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2035 году, и около 70% этого объема будет обеспечиваться за счет новых скважин и разработок. Месторождение Oseberg было открыто в 1979 году, добыча нефти там началась в ноябре 1988 года, согласно данным Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD) и министерства энергетики Норвегии. Пиковые уровни добычи были достигнуты в 1993-1997 годах, а с 2000 года по мере снижения добычи нефти начала расти добыча газа. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
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нефть, газ, европа, норвегия, северное море, equinor, totalenergies
Нефть, Газ, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, Северное море, Equinor, TotalEnergies
10:24 14.10.2026
 
Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море

Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа недалеко от месторождения Oseberg

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor объявила об обнаружении новых залежей нефти и газа недалеко от месторождения Oseberg в Северном море.
"Equinor и его партнеры — Petoro и TotalEnergies — обнаружили нефть и газ в разведочной скважине 30/8-7 S Grimsnes недалеко от месторождения Oseberg", - говорится в релизе.
Предварительная оценка запасов составляет 19-50 миллионов баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента, или 3-8 миллионов кубометров, уточняет компания.
Разведочная скважина расположена примерно в 15 километрах к юго-западу от платформы Oseberg Sor и в 145 километрах к западу от города Бергена, говорится в релизе.
Отдельно Equinor обращает внимание на то, что норвежские нефть и газ имеют важное значение для "энергетической безопасности" Европы; страна обеспечивает 20% потребностей Европы в нефти и 30 % — в газе, однако добыча на существующих месторождениях сокращается по мере их истощения.
Компания заявила, что ее цель - сохранить уровень добычи на норвежском континентальном шельфе на уровне 1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2035 году, и около 70% этого объема будет обеспечиваться за счет новых скважин и разработок.
Месторождение Oseberg было открыто в 1979 году, добыча нефти там началась в ноябре 1988 года, согласно данным Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD) и министерства энергетики Норвегии. Пиковые уровни добычи были достигнуты в 1993-1997 годах, а с 2000 года по мере снижения добычи нефти начала расти добыча газа.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
 
НефтьГазЕВРОПАНОРВЕГИЯСеверное мореEquinorTotalEnergies
 
 
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