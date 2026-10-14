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ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти" в 2027 году

ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти" в 2027 году - 14.10.2026, ПРАЙМ

ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти" в 2027 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2027 году на 4,99%, следует из... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:04+0300

2026-10-14T20:04+0300

2026-10-14T20:13+0300

нефть

газ

козьмино

транснефть

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2027 году на 4,99%, следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале правовой информации. Согласно документу, сетевой тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО), в том числе на экспорт через порт Козьмино, индексируется на 4,99% и составит 4091,14 рубля за тонну (без учета НДС). Сетевой тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам "Куюмба – Тайшет" и "Заполярье – Пурпе" вырастет также на 4,99%, до 1054,90 и 663,57 рубля за тонну соответственно. Тариф на услуги по транспортировке нефти по маршруту "Ярославль 3 – Приморск" (Балтийская трубопроводная система) составит в 2027 году 1075,38 рубля за тонну против 1024,22 рубля в 2026 году; по маршруту "Клин – Усть-Луга" - 1248,07 рубля против 1188,69 рубля; по маршруту "Махачкала – ПК Шесхарис" - 590,24 рубля против 562,16 рубля; по маршруту "Граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) – ПК "Шесхарис" - 1154,91 рубля против 1099,97 рубля. Тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по маршрутам "Торгили – Юргамыш – Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) – граница Российской Федерации/Республика Казахстан (ТОН-2)" и "Торгили – Юргамыш (ТОН-2) – граница Российской Федерации/Республика Казахстан (ТОН-2)" составит 877,35 рубля за тонну, также увеличившись на 4,99%. Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%". По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России в 2026 году составит 6-7%, а в 2027 году вернется к цели в 4% и будет находиться на ней в дальнейшем. Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции в России на уровень 4% к концу 2027 года.

козьмино

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нефть, газ, козьмино, транснефть