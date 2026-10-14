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В Гренландии опровергли планы США по добыче нефти и газа

В Гренландии опровергли планы США по добыче нефти и газа - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Гренландии опровергли планы США по добыче нефти и газа

Заместитель министра по делам минеральных ресурсов Гренландии Йорген Хаммекен-Хольм опроверг заявление американских властей о том, что на острове скоро начнутся | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:32+0300

2026-10-14T17:32+0300

2026-10-14T17:32+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель министра по делам минеральных ресурсов Гренландии Йорген Хаммекен-Хольм опроверг заявление американских властей о том, что на острове скоро начнутся масштабные работы по добыче нефти и газа. В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов, американский лидер также подчеркнул оборонный потенциал территории. "Мы очень далеки от "масштабных" разведочных работ... Много небольших разведочных работ ведутся, но на их ввод в эксплуатацию могут уйти годы", - заявил Хаммекен-Хольм в интервью телеканалу CNN. Тем не менее политик указал на уже проводимую американскими компаниями деятельность. Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.

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газ, нефть, гренландия, сша, дания, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, cnn, ес