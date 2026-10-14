https://1prime.ru/20261014/kazahstan-874212957.html

В Казахстане рассказали о цене на нефть в 2027-2029 годах

В Казахстане рассказали о цене на нефть в 2027-2029 годах - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Казахстане рассказали о цене на нефть в 2027-2029 годах

Правительство Казахстана предполагает цену на нефть в 2027-2029 годах в среднем в 70 долларов за баррель в базовом варианте, заявил заместитель премьер-министра | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:20+0300

2026-10-14T09:20+0300

2026-10-14T09:20+0300

нефть

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212957.jpg?1791958812

АСТАНА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Казахстана предполагает цену на нефть в 2027-2029 годах в среднем в 70 долларов за баррель в базовом варианте, заявил заместитель премьер-министра - министр экономики республики Серик Жумангарин. Жумангарин представил проект трехлетнего бюджета правительства в первом чтении в курултае (парламенте). Прогноз на 2027–2029 годы сформирован с учетом текущей ситуации в экономике Казахстана, ожиданий международных финансовых организаций от роста мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках. "В базовом варианте цена на нефть взята на уровне 70 долларов за баррель. Несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, экономика Казахстана продолжит рост. В соответствии с базовым вариантом среднегодовой реальный рост ВВП в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%", - сказал Жумангарин. Он отметил, что при оптимистическом варианте предполагаемая цена на нефть составляет 85 долларов за баррель, а среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 5,9%. Министр экономики Казахстана добавил, что пессимистический вариант предусматривает цену на нефть – 50 долларов за баррель, прогнозируемый рост ВВП составит в среднем 3,2%. "Номинальный ВВП вырастет со 199,3 триллиона тенге (443,1 миллиарда долларов - ред.) в 2027 году до 245 триллиона тенге (544,7 миллиарда долларов - ред.) в 2029 году. Рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах", - поделился прогнозом Жумангарин Согласно прогнозу, темп роста обрабатывающей промышленности будет опережать рост в горнодобывающей промышленности. Министр отметил, что основной вклад в рост обработки внесет металлургия, машиностроение, производство строительных материалов, химическая промышленность, производство продуктов питания. По словам Жумангарина, одним из драйверов роста экономики также станет сельское хозяйство, где средний ежегодный рост составит не менее 5%, в строительстве прогнозируется увеличение темпов роста с 16% в 2027 году до 17,3% в 2029 году.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан