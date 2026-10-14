Кредит дело тонкое - готовимся заранее

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Для малого и среднего бизнеса кредит остается одним из инструментов финансирования роста: заемные средства позволяют пополнять оборотный капитал, приобретать оборудование, расширять производство или выполнять крупные заказы. При этом решение о выдаче кредита зависит не от одного показателя - например, выручки или срока работы компании. Важна совокупная картина, которая показывает финансовую устойчивость бизнеса и его способность выполнять обязательства.Разберем главные обстоятельства, которые стоит проработать заранее.Денежный поток. Даже при хорошей выручке деньги могут приходить неравномерно. Если между продажей и оплатой проходит несколько месяцев, обслуживать долг сложнее. Перед заявкой важно оценить, сколько средств реально остается после всех обязательных расходов.Структура выручки. Если большая часть доходов зависит от одного-двух крупных покупателей, их уход может ударить по платежеспособности. Это не блокирует вопрос получения кредита, но стоит быть готовым объяснить устойчивость отношений с ключевыми контрагентами.Дебиторская задолженность. Отсрочки платежа — нормальная часть работы. Но большой объем неоплаченных счетов создает разрыв между бухгалтерской выручкой и реальными деньгами. Необходимо проверить сроки погашения и наличие просрочек.Текущая долговая нагрузка. Важно собрать информацию по всем действующим кредитам и регулярным платежам. Причем значение имеет не только общая сумма долга, но и ежемесячные выплаты. Так будет понятно, какой новый заем бизнес выдержит даже при временном снижении выручки.Кредитная история. Действующие кредиты — не проблема, если обслуживание происходит без сложностей. Вопросы вызывают систематические просрочки, резкий рост долговой нагрузки или перекредитование, когда новый заем идет на погашение старых. Вопрос с урегулированием проблемной задолженности нужно решить до подачи заявки на новый кредит.Сезонность. Для торговли, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг спад в определенные месяцы — норма. Оценивать бизнес по одному месяцу - некорректно. Владельцы бизнеса должны понимать свой сезонный цикл и планировать платежи так, чтобы на период спада была финансовая подушка.Цель кредита. Чем понятнее задача, тем проще оценить, как долг будет обслуживаться. При покупке оборудования — нужно сопоставить сумму с ростом производительности. При заключении крупного контракта — учесть сроки оплаты от заказчика и график платежей по кредиту.Соотношение своих и заемных средств. Полностью финансировать развитие за свой счет не всегда эффективно, но чрезмерная зависимость от кредитов повышает чувствительность к снижению выручки. Важно оценить, насколько устойчивым останется бизнес после появления нового платежа.Налоговая дисциплина. Неурегулированные задолженности перед бюджетом создают дополнительные риски. Необходимо проверить расчеты с бюджетом и разобраться с возможными долгами или спорными начислениями заранее.Документы. Чем быстрее будут подтверждены финансовые показатели, тем меньше вопросов у банка. Правильно проверить актуальность отчетности и четкое понимать, что данные о выручке, расходах и обязательствах "бьются" между собой.Универсального набора показателей, гарантирующего кредит, нет. Один и тот же уровень выручки означает разную устойчивость у компаний с разным операционным циклом. Приемлемая долговая нагрузка отличается у быстрорастущего бизнеса и компании со стабильной, но небольшой маржинальностью.Готовиться к кредитованию лучше заранее. Регулярный контроль денежных потоков, дебиторской задолженности, долговой и налоговой нагрузки помогает заемщику самому оценить готовность к привлечению заемных средств.Автор: Екатерина Чигарева, Управляющий директор по развитию МСБ Инго Банка
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Для малого и среднего бизнеса кредит остается одним из инструментов финансирования роста: заемные средства позволяют пополнять оборотный капитал, приобретать оборудование, расширять производство или выполнять крупные заказы. При этом решение о выдаче кредита зависит не от одного показателя - например, выручки или срока работы компании. Важна совокупная картина, которая показывает финансовую устойчивость бизнеса и его способность выполнять обязательства.
Разберем главные обстоятельства, которые стоит проработать заранее.
Денежный поток. Даже при хорошей выручке деньги могут приходить неравномерно. Если между продажей и оплатой проходит несколько месяцев, обслуживать долг сложнее. Перед заявкой важно оценить, сколько средств реально остается после всех обязательных расходов.
Структура выручки. Если большая часть доходов зависит от одного-двух крупных покупателей, их уход может ударить по платежеспособности. Это не блокирует вопрос получения кредита, но стоит быть готовым объяснить устойчивость отношений с ключевыми контрагентами.
Дебиторская задолженность. Отсрочки платежа — нормальная часть работы. Но большой объем неоплаченных счетов создает разрыв между бухгалтерской выручкой и реальными деньгами. Необходимо проверить сроки погашения и наличие просрочек.
Текущая долговая нагрузка. Важно собрать информацию по всем действующим кредитам и регулярным платежам. Причем значение имеет не только общая сумма долга, но и ежемесячные выплаты. Так будет понятно, какой новый заем бизнес выдержит даже при временном снижении выручки.
Кредитная история. Действующие кредиты — не проблема, если обслуживание происходит без сложностей. Вопросы вызывают систематические просрочки, резкий рост долговой нагрузки или перекредитование, когда новый заем идет на погашение старых. Вопрос с урегулированием проблемной задолженности нужно решить до подачи заявки на новый кредит.
Сезонность. Для торговли, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг спад в определенные месяцы — норма. Оценивать бизнес по одному месяцу - некорректно. Владельцы бизнеса должны понимать свой сезонный цикл и планировать платежи так, чтобы на период спада была финансовая подушка.
Цель кредита. Чем понятнее задача, тем проще оценить, как долг будет обслуживаться. При покупке оборудования — нужно сопоставить сумму с ростом производительности. При заключении крупного контракта — учесть сроки оплаты от заказчика и график платежей по кредиту.
Соотношение своих и заемных средств. Полностью финансировать развитие за свой счет не всегда эффективно, но чрезмерная зависимость от кредитов повышает чувствительность к снижению выручки. Важно оценить, насколько устойчивым останется бизнес после появления нового платежа.
Налоговая дисциплина. Неурегулированные задолженности перед бюджетом создают дополнительные риски. Необходимо проверить расчеты с бюджетом и разобраться с возможными долгами или спорными начислениями заранее.
Документы. Чем быстрее будут подтверждены финансовые показатели, тем меньше вопросов у банка. Правильно проверить актуальность отчетности и четкое понимать, что данные о выручке, расходах и обязательствах "бьются" между собой.
Универсального набора показателей, гарантирующего кредит, нет. Один и тот же уровень выручки означает разную устойчивость у компаний с разным операционным циклом. Приемлемая долговая нагрузка отличается у быстрорастущего бизнеса и компании со стабильной, но небольшой маржинальностью.
Готовиться к кредитованию лучше заранее. Регулярный контроль денежных потоков, дебиторской задолженности, долговой и налоговой нагрузки помогает заемщику самому оценить готовность к привлечению заемных средств.
Автор: Екатерина Чигарева, Управляющий директор по развитию МСБ Инго Банка
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