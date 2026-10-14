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Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,45 рубля

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,45 рубля - 14.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,45 рубля

Рубль по итогам торговой сессии среды вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,45 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:19+0300

2026-10-14T19:19+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,45 рубля.

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рынок, юань, торги, мосбиржа, россия, валюта, курсы валют, рубль